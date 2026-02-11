DGAC prohíbe vuelos de drones en sector donde vacaciona José Antonio Kast en Puerto Varas

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dictó una resolución que prohíbe el uso de drones en las inmediaciones del fundo donde el presidente electo, José Antonio Kast, pasa sus vacaciones en Puerto Varas, región de Los Lagos, lugar donde el presidente electo, José Antonio Kast, se encuentra de vacaciones antes de asumir el mando el próximo 11 de marzo.

La disposición fija un perímetro de un kilómetro de radio como área restringida para aeronaves pilotadas a distancia (RPA). Según consignó Radio Bío Bío, la solicitud fue gestionada mediante un oficio del comandante de escuadrón del Grupo Guardia de Palacio, con el objetivo de establecer una zona de exclusión aérea por motivos de seguridad.

Kast arribó hasta Puerto Varas junto a su esposa, María Pía Adriasola, para iniciar un período de descanso previo al cambio de mando el 11 de marzo. Su estadía se extendería, al menos, hasta el 17 de febrero.

El predio cuenta con diversas construcciones emplazadas a un costado de la ruta, rodeadas por abundante vegetación que dificulta la visibilidad hacia la vivienda principal. En el terreno también hay galpones, casas adicionales y otras dependencias ubicadas en zonas más elevadas.

En paralelo, se mantiene un despliegue de seguridad en el sector. Carabineros realiza patrullajes periódicos en la ruta que une Puerto Varas con Ensenada y fiscaliza a vehículos que permanecen estacionados frente a la propiedad por algunos minutos. Pese a las medidas adoptadas, en la comuna lacustre la presencia de Kast no ha generado mayores alteraciones.

La regulación del uso de drones en Chile está bajo la supervisión de la DGAC, organismo que puede establecer zonas restringidas por razones de seguridad, especialmente tratándose de autoridades de alta investidura.