Oficialismo valora anuncio de delegados y subsecretarios de Kast, pero advierte sobre algunos

El oficialismo saludó el nombramiento de los delegados presidenciales y subsecretarios realizo este sábado por el presidente electro José Antonio Kast, aunque hubo advertencias sobre algunas designaciones, informó el diario La Tercera.

Por ejemplo, el diputado socialista Daniel Manouchehri apuntó a la designación de Máximo Pavez como subsecretario del Interior, recordando que representó judicialmente a personas condenadas por narcotráfico y porte ilegal de armas.

“Nadie cuestiona el ejercicio profesional o académico, pero si alguien va a estar a cargo de la política migratoria y de la seguridad interior, es legítimo conocer toda su trayectoria”, señaló.

Segunda línea

Kast dio a conocer a los 39 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que integrarán la llamada “segunda línea” de su futuro gobierno, tras postergaciones en medio de la gira internacional del mandatario electo.

El hecho se produjo en un contexto de tensiones con los partidos de Chile Vamos, que han presionado por mayor incidencia en cargos estratégicos.

Los subsecretarios y delegados presidenciales cumplen un rol clave en la implementación del programa de gobierno, la gestión administrativa de los ministerios y la coordinación territorial del Estado.

Valoración

Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez destacó la designación de Manuel Millones como delegado presidencial regional de Valparaíso, señalando en X que se trata de “una buena elección para la región”, y que, más allá de las diferencias políticas, reconoce en él “un líder dialogante y con vocación de servicio”, agregando que contará con colaboración para trabajar por la zona.

En la misma línea, el diputado Jorge Brito (FA) valoró la elección de Millones, afirmando que “para el bien de nuestra región de Valparaíso tenemos una muy buena opinión de lo que pueda llegar a ser Manuel Millones”. Según explicó, se trata de una autoridad con trabajo social relevante, que podría contribuir a articular voluntades para el desarrollo regional.

Desde el socialismo, el senador, Tomás de Rementería, calificó como “una buena noticia” la designación de Millones, subrayando su experiencia y conocimiento en descentralización. Asimismo, mencionó positivamente otros nombramientos, como Juan Pablo Rodríguez en Hacienda y Max Pabell en Interior, señalando que “tienen experiencia y pueden aportar”, y expresando que “si le va bien al gobierno de Kast, le va bien a Chile”.

Por su parte, el diputado independiente-PPD Jaime Araya resaltó la composición del equipo, valorando “la amplia presencia de mujeres, la incorporación de gente muy joven y personas de amplia trayectoria”, destacando en particular la designación de Daniela Castro como subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género.

Sin embargo, advirtió que espera que las autoridades entrantes tengan “capacidad de diálogo y escucha para construir acuerdos en bien de Chile”, subrayando la “inmensa responsabilidad” que asumirán.