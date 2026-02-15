Futura ministra Rincón no asegura respaldo a plan del Gobierno por alza de la luz

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La senadora sostuvo una reunión bilateral con el actual biministro de Economía y Energía, Álvaro García, pero evitó adelantar si la administración entrante apoyará el proyecto para saldar la deuda eléctrica acumulada.

  • Respaldo no asegurado: La futura ministra de Energía, Ximena Rincón, evitó comprometer el apoyo del próximo Gobierno al plan del Ejecutivo para enfrentar el alza de las cuentas de la luz.

  • Reunión de traspaso: Rincón sostuvo un encuentro con el actual biministro de Economía y Energía, Álvaro García, donde abordaron el proyecto que busca resolver la deuda acumulada entre 2020 y 2024.

  • Monto de la deuda: Según cifras de la SEC mencionadas en la nota, la deuda eléctrica acumulada alcanza aproximadamente $730 mil millones.

  • Propuesta del Gobierno actual: El plan contempla un cargo promedio mensual de $1.450 por hogar durante 48 meses, además de un subsidio para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

  • Inicio del cobro: La deuda comenzaría a cobrarse a partir de abril, con posibilidad de pago en hasta 48 meses.

  • Postura de la futura ministra: Rincón señaló que revisarán la iniciativa con equipos técnicos y la analizarán junto al Presidente electo y el ministro de Hacienda antes de definir una posición.

  • Argumento del Ejecutivo: Álvaro García defendió la propuesta como una solución “única y transparente”, señalando que es natural que el nuevo Gobierno quiera estudiarla antes de respaldarla.

