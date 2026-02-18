Ejecutivo busca adjudicarse concepto de “gobierno de emergencia”: “Nos tocó hacernos cargo”

El debate por el concepto de “Gobierno de emergencia” volvió a tensionar la relación entre el Ejecutivo saliente y la administración entrante, luego de que ministros del Presidente Gabriel Boric salieran a disputar el sentido de la expresión utilizada por el Presidente electo, José Antonio Kast.

La controversia se abrió tras las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien sostuvo que “se ha pretendido instalar el relato de un Gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”. Desde el entorno del Mandatario electo replicaron que el país enfrenta problemas reales en seguridad y economía, y que el diagnóstico fiscal obliga a medidas extraordinarias.

Por lo mismo, esta jornada, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, profundizó en esa línea en conversación con Radio Universo. “El verdadero Gobierno de emergencia, al menos en materia educacional, pero también en otros ámbitos, fue el Gobierno del Presidente Boric. A nosotros nos tocó hacernos cargo de la emergencia literal”, afirmó.

Cataldo argumentó que en 2022 el país enfrentaba una crisis educativa post pandemia, con una caída significativa en resultados de aprendizaje. En ese contexto, aseguró que el Ejecutivo debió priorizar la estabilización del sistema. “Nos tuvimos que preocupar de estabilizar el país, de permitirnos al mismo tiempo de estabilizar el país, generar avances, reformas importantes, y no fue fácil”, añadió.

Desde el Ministerio del Trabajo, Giorgio Boccardo también abordó el tema y lo vinculó con la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal. En Radio Infinita sostuvo que esta iniciativa “no está en las medidas del Gobierno de emergencia” anunciadas por Kast.

El secretario de Estado advirtió que postergar la discusión podría volver a relegar el proyecto. “Si se pospone a marzo, abril, mayo, van a venir otras prioridades y por otro Gobierno más no va a haber Sala Cuna”, señaló, enfatizando que la actual administración ha avanzado en su tramitación legislativa.

Boccardo llamó a aprovechar las semanas previas al cambio de mando para cerrar brechas y avanzar en acuerdos. “En estas dos semanas de febrero, achiquemos las brechas donde hay diferencias (…) y durante las primeras semanas de marzo avancemos lo que se puede avanzar”, planteó.