Exdirector de Gendarmería por tesis de sabotaje: “Lo que se advierte es una negligencia inexcusable”

El exdirector de Gendarmería Cristian Alvial abordó la liberación errónea de detenidos y planteó que, aunque existe una investigación en curso, el problema responde a fallas estructurales del sistema penitenciario, marcadas por sobrecarga operativa, debilidades tecnológicas y riesgos de corrupción asociados al crimen organizado.

El exdirector explicó que el sistema penitenciario enfrenta una alta rotación de población penal. Según detalló en entrevista con Radio 13c, actualmente existen cerca de 63 mil personas privadas de libertad, pero el flujo anual alcanza cerca de 150 mil ingresos y egresos. En ese contexto, sostuvo que “hay una sobrecarga, sin duda, hay una dotación mínima de personal”, apuntando a que el caso podría responder a “una falla más bien procedimental, una negligencia inexcusable”.

Respecto a la investigación penal iniciada por el Ministerio Público, Alvial afirmó que es una medida correcta. “Siempre cuando tú tienes duda respecto a si existe o no connivencia algún grado de corrupción es mejor denunciar por transparencia al Ministerio Público”, señaló, destacando que este tipo de situaciones se repite históricamente en el sistema.

Sobre los procedimientos de liberación, explicó que los cambios en la forma en que los tribunales decretan libertades inmediatas han modificado los controles tradicionales. En ese escenario, insistió en la necesidad de modernizar el sistema con tecnología integrada: “Lo que se requiere es un sistema informático interconectado, interoperable en tiempo real”, incorporando además herramientas biométricas que permitan asegurar la identidad de las personas liberadas.

El exdirector también advirtió sobre riesgos estructurales si no se moderniza el sistema penitenciario. “En Latinoamérica el crimen organizado nació, creció y se expandió en las cárceles”, afirmó, subrayando que Chile aún está a tiempo de evitar ese escenario si se implementan cambios urgentes.

En materia comparada, mencionó experiencias internacionales, como el caso de Australia, donde el ingreso de teléfonos celulares a recintos penitenciarios puede significar penas de cárcel. Según explicó, en Chile durante 2025 se requisaron cerca de 35 mil dispositivos, lo que refleja la magnitud del problema. “Tenemos que allegar más tecnología, porque el poder que tiene el crimen organizado es tal que independientemente de colocar barreras, igual puede tentar a algunas personas”, sostuvo.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la cultura institucional y la denuncia interna frente a hechos de corrupción. “Yo no puedo convivir con un funcionario que, aunque vista mi mismo uniforme, trabaje para la delincuencia. Yo lo tengo que denunciar”, afirmó.

Finalmente, abordó la necesidad de fortalecer la inteligencia penitenciaria y la formación del personal, señalando que la institución debe avanzar en especialización y capacitación continua. “Si no hacemos eso, vamos a tener cárceles modernas con mucha tecnología, pero igualmente vulnerables”, concluyó.