Secuestro en Independencia: exigen $30 millones y joyas por rescate de la víctima

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestro de la Policía de Investigaciones (PDI) investiga un secuestro extorsivo ocurrido en la noche del martes en la comuna de Independencia. El hecho sucedió cerca de la medianoche en la calle Pablo Urzúa, cuando un hombre llegaba a un edificio junto a su pareja e hija.

Según la denuncia presentada por la pareja del afectado, el hecho ocurrió alrededor de las 23:50 horas en calle Pablo Urzúa, cuando la víctima, de nacionalidad dominicana y 43 años, fue interrumpida por dos individuos que descendieron de un vehículo rojo y trataron de llevárselo por la fuerza mientras caminaba junto a su pareja, quien se encontraba con su hijo al momento del incidente.

El hombre intentó escapar y llegó hasta la intersección de Huánuco con Montau, pero fue alcanzado por los captores, reducido y subido al auto, que huyó en dirección al sur por la calle Huánuco. Posteriormente, la pareja recibió un mensaje por WhatsApp con una fotografía de la víctima amarrada de pies y manos, acompañado de una exigencia de $30.000.000 en efectivo y la entrega de joyas para su liberación, en un punto de encuentro fijado en la comuna de Quinta Normal.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió al caso explicando que este hecho se produce tras al menos dos semanas de amenazas contra la víctima y pareja. Según la autoridad comunal, ambos tienen locales comerciales en la comuna de Recoleta, lo que podría estar vinculado a las motivaciones del delito, aunque precisó que éstas aún no están completamente claras.

Investigan secuestro de un hombre en Independencia: piden 30 millones de pesos por su rescate #T13ENVIVO » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/EQlqLpTbPL — T13 (@T13) February 18, 2026

La BIPE de la PDI, bajo instrucción del Ministerio Público, se encuentra desarrollando diligencias para localizar al hombre secuestrado y a los responsables del delito. Hasta ahora, no se ha informado de detenciones ni del paradero de la víctima.