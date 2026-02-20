Ministro Grau replica a Kast: “La emergencia solo es atribuible al segundo gobierno de Piñera”

Tras días de críticas por parte de la oposición y la administración entrante por la situación fiscal del Estado, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, rechazó el concepto de ‘emergencia fiscal’ instalado por la Oficina del Presidente Electo (OPE) tras conocerse que el déficit fiscal estructural de 2025 alcanzó un 3,55% del PIB, superior a la meta original de 1,1%. Grau aseveró que el Gobierno de Gabriel Boric recibió “un déficit fiscal que era más del doble de este y no le llamamos a eso emergencia fiscal”.

“El gobierno que realmente enfrentó una emergencia económica fue el gobierno del presidente Piñera. El segundo, me refiero, que tuvo una situación por una combinación de factores que no habíamos tenido desde la crisis del 80”, afirmó en conversación con Radio Duna, añadiendo que “lo que a nosotros nos tocó fue las consecuencias de esa crisis, de esa emergencia. Y tuvimos que lidiar con una economía que estaba desequilibrada en todas sus dimensiones macro relevantes”.

En esa línea, el secretario de Estado defendió la gestión económica de la administración Boric y afirmó que la economía que entrega al próximo gobierno es mejor a la que recibieron. Para respaldar su postura, enumeró una serie de indicadores: la inflación dentro del rango meta del 3%, el crecimiento de los salarios reales por 33 meses seguidos, la creación de casi 700.000 empleos ―”la mayoría de ellos formales”―, “la pobreza en su nivel más bajo en términos históricos”, el crecimiento de la inversión en 7% en 2025; y el avance de las exportaciones en un 7,9% durante el año pasado.

“Tenemos dos años creciendo la productividad. Eso no ocurría desde el primer gobierno del presidente Piñera”, complementó

“Siempre fuimos bajando el gasto”

En el frente fiscal, Grau resaltó el manejo de la deuda: “Todos reconocen que la deuda es un hecho muy positivo, que la deuda haya frenado su crecimiento después de 18 años de crecimiento (…) La deuda que tenemos hoy es más baja que todos los escenarios del Consejo Autónomo Fiscal. Estamos ahorrando mil millones de dólares en menos pagos de intereses”. A lo anterior sumó que en Hacienda “siempre fuimos bajando el gasto (…) la política fiscal principal del Ministerio de Hacienda es la contención del gasto y ha ido bajando durante nuestro Gobierno”.

Atendiendo a las críticas por el déficit estructural superior a lo esperado, el ministro explicó que “estamos teniendo ingresos fiscales que están por debajo de lo que esperábamos y eso es lo que tenemos que solucionar”. Apuntó a problemas en la estimación de los ingresos como la causa de no haber logrado la convergencia fiscal, y mencionó que existe una “fórmula que hay que corregir, porque lleva a resultados que no necesariamente son correctos”. En esa línea, aseguró que “bajo ningún parámetro se puede señalar que hemos sido irresponsable en materia de gasto fiscal. El problema ha estado en los ingresos”.

