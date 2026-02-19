Kast: “El déficit fiscal era mucho mayor de lo que se iba mostrando”

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y sostuvo que la situación fiscal “era mucho mayor de lo que se iba mostrando”, instando a transparentar la información ante organismos técnicos.

José Antonio Kast sostuvo que durante la campaña ya había advertido diferencias en las cifras fiscales y que “el déficit fiscal debía ser un tema a debatir en ese proceso electoral”. Si bien reconoció que existieron discrepancias en los montos, afirmó que “el tiempo nos ha ido dando la razón” respecto de que la situación fiscal era más compleja de lo informado.

En relación con la acusación constitucional impulsada por parlamentarios de oposición, indicó que “los parlamentarios tienen todo el derecho” a utilizar herramientas como interpelaciones o comisiones investigadoras. Sin embargo, planteó que “gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información a las autoridades que correspondan”.

En esa línea, instó al ministro y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a reunir los antecedentes en una sola instancia y “presentársela a las entidades técnicas que se han definido como el Consejo Fiscal Autónomo”, en referencia al Consejo Fiscal Autónomo. Añadió que sería pertinente convocar al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados y sostener una reunión con el Banco Central de Chile para elaborar “una especie de resumen de cuál es la verdadera situación que se enfrenta”.

El presidente electo insistió en que el Congreso cuenta con facultades como “convocar al ministro a una sesión especial” o incluso presentar acusaciones constitucionales, pero reiteró que esos mecanismos podrían evitarse si se entrega información clara y completa a las instancias técnicas.