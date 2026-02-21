Kast y Boric alinean apoyos para blindar reforma a Gendarmería: se aprobaría en marzo

Consenso entre Boric y Kast para la reforma

El presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast acordaron alinear apoyos políticos para blindar la reforma constitucional a Gendarmería de Chile , con miras a que sea aprobada en el Congreso durante marzo de este año.

El proyecto busca incorporar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública , trasladando la institución al Ministerio de Seguridad Pública y eliminando sus asociaciones gremiales para reforzar su carácter profesional y jerárquico, similar a lo que ya ocurre con Carabineros y la PDI.

El impulso al acuerdo se dio tras la desarticulación de una red de corrupción al interior de cárceles (Operación Apocalipsis), lo que los actuales mandatarios interpretan como una señal de la necesidad de fortalecer institucional y constitucionalmente el rol de Gendarmería en el combate al crimen organizado.

Además del respaldo de Chile Vamos y partidos aliados de Kast, otros legisladores de distintas filas expresaron apoyo al fondo de la reforma, incluso diputados que tradicionalmente han sido críticos políticos entre sí, lo cual podría facilitar la tramitación en comisiones y salas del Parlamento.

Con urgencia suma en su trámite legislativo, la reforma constitucional se prevé que pueda ser aprobada en la Cámara y Senado durante la primera o segunda semana de marzo, tras lo cual sería promulgada antes de que termine ese mes.

