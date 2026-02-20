Kast y Boric alinean apoyos para blindar reforma a Gendarmería: se aprobaría en marzo

En su última conversación para el traspaso del mando del 11 marzo en La Moneda, la reforma constitucional que pone a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y el fin de sus sindicatos fue uno de los temas que abordaron el Jefe de Estado electo José Antonio Kast y el Presidente Gabriel Boric.

Concordaron en que, independientemente del encargado de promulgar la reforma y del rechazo de algunas asociaciones sindicales, la enmienda constitucional mejora el combate al crimen organizado en las cárceles.

En esa línea, J. A. Kast y el Partido Republicano se comprometieron a apoyarla. Y esta semana, el timonel del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, también se mostró a favor de darle su apoyo, pese a que ha sostenido públicas diferencias políticas con el sucesor de Boric.

“En principio estamos de acuerdo con la reforma. Creo que Gendarmería requiere de un fortalecimiento institucional. Requiere ser una institución con patrimonio propio, donde efectivamente se respete también la jerarquía interna, por lo tanto, que sea elevada de nivel a una institución armada. Posiblemente, incluso, con un departamento de inteligencia interna, etcétera. Evidentemente no puede tener organismos sindicales, así como no los hay en Carabineros, ni en Investigaciones ni en las Fuerzas Armadas”, dice el diputado Kaiser a El Mostrador.

Por ello, el texto constitucional sería aprobado en el Congreso la primera o segunda semana de marzo y promulgado a fines de ese mes.

El proyecto fue enviado con urgencia suma a la Cámara de Diputadas y Diputados el 5 de enero de 2026, justo después de la desarticulación de una red de corrupción que operaba en 9 penales y que terminó con la detención de 44 funcionarios de Gendarmería. La llamada Operación Apocalipsis, que Punto por Punto de El Mostrador explicó por completo en un capítulo especial. El Gobierno usó el golpe policial como catalizador para la reforma y buscó consenso con su sucesor.

El texto de la enmienda constitucional llegó al Senado el 20 de enero, con una sola modificación técnica. Se establece que el Presidente deberá enviar, además, los respectivos proyectos de ley para adecuar dos normas clave: la Ley N° 21.730 que creó el Ministerio de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

Según explican en el Ejecutivo y en la oposición, la reforma apunta a enfocar a la institución en el control penitenciario, la convierte en no deliberante, potencia su rol auxiliar del Ministerio Público para investigar el crimen organizado en cárceles y crea un estatuto nuevo, con penas agravadas, y reglas de uso de la fuerza policial.

Cambio de mando: de Justicia a Seguridad Pública

Uno de los pilares de esta reforma es el cambio de dependencia institucional. Gendarmería dejará de estar bajo la tutela del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para pasar a depender directamente del Ministerio de Seguridad Pública.

La iniciativa sitúa a Gendarmería en el mismo bloque institucional que Carabineros y la PDI, aunque no menciona si sus funcionarios pasarán a Capredena, una aspiración de varios sindicatos, los cuales dejarán de existir. También en Punto por Punto de El Mostrador te contamos sobre cómo operan los sindicatos en esa institución.

“Esta medida no solo busca fortalecer el control penal, sino que redefine la identidad de la institución, al consolidar una tendencia legislativa que ya le había otorgado el carácter de auxiliar del Ministerio Público y equiparado sus garantías en el uso de la fuerza con las de las otras policías”, explica una fuente vinculada al proyecto.

Se modifica el artículo 101 para establecer explícitamente que la función de Gendarmería es dar eficacia al derecho y garantizar el orden y la seguridad pública interior.

Bajo los artículos 102 y 105, la institución se define ahora como profesional, jerarquizada y disciplinada, ajustándose a las normas de nombramiento y estabilidad de las fuerzas policiales.

El fin de las asociaciones gremiales

Para asegurar la prescindencia política, el artículo 57 establecerá una inhabilidad para que el director nacional de Gendarmería pueda ser candidato a diputado o senador, igualando las restricciones de las altas autoridades de las otras policías.

La integración a las Fuerzas de Orden trae consigo un régimen jurídico mucho más estricto para su personal. De acuerdo con el artículo 19, N° 15 de la Constitución, se limitará el derecho de asociación de los funcionarios.

La reforma es tajante en este punto: una disposición transitoria decreta que las asociaciones de funcionarios de Gendarmería quedarán disueltas de pleno derecho tras la publicación de la ley, quedando además excluidos de la Ley N° 19.296 que regula a los gremios de la administración del Estado.

El futuro de la reinserción social

Dado que la labor penitenciaria y de seguridad se separará de la rehabilitación de presos, la inicitiva establece un esquema de transición.

Así –dice el texto–, el Presidente de la República contará con un plazo de doce meses para presentar un proyecto de ley que cree un nuevo servicio especializado en reinserción social.

Mientras este nuevo organismo se materializa, Gendarmería seguirá ejerciendo temporalmente las funciones de reinserción bajo los planes y políticas del Ministerio de Justicia.

