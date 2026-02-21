Lo+leído
“Movidas” para suceder a conservador Najle terminan en sumario a expresidenta de la corte de Talca
La designación del sucesor interino de Yamil Najle en Cauquenes, Matías Jorquiera, derivó en un sumario que indaga tráfico de influencias que involucraría a la conservadora de Talca, su madre; la expresidenta de la Corte de Apelaciones, Marisol Ponce, y el Juez Juan Pablo Tartari.
Síntesis generada con OpenAI
- Arista del “caso nominaciones” y sumario en Talca
La designación del conservador interino de bienes raíces de Cauquenes, Matías Jorquiera, originó un sumario administrativo en la Corte de Apelaciones de Talca por posibles irregularidades en el proceso de sucesión, que involucra a la expresidenta de ese tribunal y a un juez.
- Contexto del caso y red de influencias
Esta investigación se inserta en la arista denominada caso nominaciones del más amplio caso Muñeca Bielorrusa, que busca esclarecer maniobras de tráfico de influencias y negociación incompatible en la asignación de cargos judiciales, notarios y conservadores.
- Gestiones de la madre del postulante
El sumario parte por las gestiones realizadas por la madre de Jorquiera, la conservadora de bienes raíces de Talca Camila Jorquiera Monardez, para favorecer la postulación de su hijo ante la entonces presidenta de la Corte, Marisol Ponce Toloza, lo que habría generado presiones internas.
- Designación y controversia
A pesar de que Jorquiera (quien egresó de Derecho en 2017) fue elegido, su nombramiento generó controversias entre otros postulantes, lo que derivó en una denuncia interna que motivó el sumario administrativo en Talca.
- Objetivo del sumario
La investigación busca aclarar cómo se fijaron y desarrollaron las audiencias públicas de los candidatos y si hubo injerencias indebidas en la selección, con la causa actualmente en curso y revisándose además en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
