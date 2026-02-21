“Movidas” para suceder a conservador Najle terminan en sumario a expresidenta de la corte de Talca

Síntesis generada con OpenAI

El caso “muñeca bielorrusa” destapó una red de influencias en el Poder Judicial vinculada a nombramientos y favores, denominada “caso nominaciones”, liderada por la fiscal Claudia Perivancich. Se investigan posibles delitos en designaciones de jueces, notarios y conservadores, incluyendo pagos y gestiones indebidas. Entre ellos, destaca la polémica nominación de Matías Jorquiera en Cauquenes, que motivó un sumario por eventuales presiones y tráfico de influencias en la Corte de Apelaciones de Talca.

