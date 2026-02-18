“Movidas” para suceder a conservador Najle terminan en sumario a expresidenta de la corte de Talca

Si hay algo que ha demostrado el desarrollo del denominado caso Muñeca Bielorrusa –la investigación que indaga el pago de dinero a cambio de fallos judiciales– es que en el camino se ha descubierto una red que opera en función de asignaciones de cargos y cadenas de favores al interior del aparato judicial.

De hecho, hoy existe una arista que se denomina, precisamente, “caso nominaciones”.

La arista está a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y busca investigar delitos asociados a tráfico de influencias y negociación incompatible. La causa nace tras los cuestionamientos al proceso de designación del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, luego de la presentación de una querella por parte de la diputada Camila Musante.

En todos los casos asociados, el modus operandi es prácticamente el mismo: las maniobras se activan cuando se producen vacantes o interinatos en el servicio, cargos muy apetecidos a los cuales se postula y que deben ser resueltos por otros altos funcionarios del Poder Judicial, quienes luego pedirían favores a cambio o incluso dinero. Un pacto que, en cualquier caso, supone componendas cruzadas.

Los favores van desde una simple solicitud de trabajo para algún familiar, como las contrataciones de la hija del diputado (UDI) Sergio Gahona y la esposa del expresidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda, apenas Sergio Yáber asumió como conservador de bienes raíces de Puente Alto. O el pago de $300 millones que habría recibido el mismo Yáber, por parte del actual notario de San Miguel, Rodrigo Ortúzar, tal como informó Reportea.

Además de jueces y ministros, la indagatoria de Perivancich también se ha extendido a notarios y conservadores. Entre los primeros figuran, según dio cuenta La Tercera, los notarios Francisco Leiva, Gloria Ortiz, Patricia Manríquez y Patricio Corominas, además de los conservadores de bienes raíces, Luis Fischer y Carlos Sweet.

A estos nombres se sumaría, tal como informó la unidad de investigación de El Mostrador, el exconservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, formalizado por lavado de activos en la trama bielorrusa, quien habría recibido varios depósitos del conservador interino que lo reemplazó en la ciudad de Cauquenes antes de asumir en la capital del Ñuble: Matías Jorquiera Sotomayor.

Las sospechas respecto a los depósitos, son apenas una parte del entuerto judicial. Tanto Najle como Jorquiera, aseguraron a El Mostrador que el dinero traspasado mensualmente –$3 millones durante siete meses– forma parte del arriendo de una propiedad comercial, situación que deberá aclarar Perivancich en el transcurso de la investigación.

Lo que no se sabía hasta ahora, sin embargo, eran las gestiones realizadas a favor de Jorquiera para suceder a Najle en Cauquenes, que llevaron a la Corte de Apelaciones de Talca a abrir un sumario administrativo, donde estarían involucrados un juez, una conservadora y una expresidenta de la Corte Suprema de Talca.

La historia, al parecer, vuelve a repetirse.

La sucesión

Al igual que en las casas reales o sucesiones dinásticas, donde se privilegian los lazos de consanguinidad más que el talento, fuentes que conocen de cerca los entretelones del sumario, comentan que todo partió por las gestiones realizadas por la madre de uno de los postulantes para reemplazar a Najle: la actual conservadora de bienes raíces de Talca, Camila Jorquiera Monardez.

La excandidata a conservador de hipotecas de Santiago en el año 2022, habría solicitado a la entonces presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce Toloza, interceder en favor de su hijo para ser nombrado en el cargo, quien para entonces formaba parte de una quina compuesta por los abogados Fernando Aqueveque Arelllano, Mauricio Abarca Lagos, Gladys Hernández Manzano y Pablo Arellano Yensen.

Camila Jorquiera, cabe considerar, fue mencionada por Sergio Yáber en su declaración judicial como cercana a Gonzalo Migueles, situación que ella habría negado en una respuesta cursada a Ciper. También se la considera, según un artículo de El Mostrador, como una reconocida “ahijada política” de Ximena Rincón.

Aparte de la senadora y futura ministra de Energía, Jorquiera habría generado lazos con la Secretaria General de la Presidencia de Boric, Ana Lya Uriarte, la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, y la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco –pareja de Gonzalo Migueles–, mientras buscaba acceder al cargo con una renta estimada en 150 millones mensuales.

Este mismo tipo de relaciones de incumbencia, Jorquiera habría utilizado para promover a su hijo con Marisol Ponce. La entonces presidenta de la Corte Apelaciones de Talca, en su calidad de ministra visitadora del Juzgado de Letras de Cauquenes, habría transmitido su preferencia al juez de letras y presidente de la plaza, Juan Pablo Tartari, el encargado de resolver quién sería la persona escogida para suceder temporalmente a Yamil Najle, según lo establece el artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales.

El círculo de influencias, de este modo, se habría cerrado con esta última gestión.

Pese a su corta carrera judicial –egresó de derecho el 2017–, Matías Jorquiera fue finalmente el escogido. La decisión, según fuentes que conocen el caso, generó controversia en los otros postulantes, siendo uno de ellos quien habría entablado una denuncia en la Corte de Apelaciones de Talca, dando inicio al sumario administrativo que aún se mantiene en curso, pero que en la actualidad estaría revisándose en la Corte de Apelaciones de Rancagua.

La indagatoria, según pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Mostrador, busca esclarecer “la modalidad en que se fijaron las audiencias públicas de los interesados y, en definitiva, la forma en que se desarrollaron las mismas”, según explica un documento al que tuvo acceso este medio donde se notificaba al juez Tartari sobre los hechos investigados.

Consultados sobre el proceso, la Corte de Apelaciones de Talca declinó referirse al tema por tratarse de materias en investigación; aunque confirmó que el sumario en curso busca esclarecer, entre otros puntos, la nominación de Matías Jorquiera como conservador interino de Cauquenes.

Este medio intentó comunicarse con Camila Jorquiera, a través de llamadas, mensajes y correos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.