Gobierno acusa “mala señal” de Kast y respalda versión del Presidente Boric por cable chino

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la reunión que sostuvieron el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda, la cual terminó de manera anticipada en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

El secretario de Estado lamentó la decisión de Kast de retirarse del encuentro, que estaba programado para tratar distintos temas de coordinación entre ambas administraciones. “Lamentamos la decisión del presidente electo de retirarse de la reunión que estaba agendada para abordar temas relevantes”, afirmó, y calificó el hecho como “una mala señal” para el diálogo democrático.

Elizalde explicó que antes de la reunión con los equipos ministeriales estaba contemplada una cita bilateral entre ambos mandatarios. Según relató, en ese encuentro Kast habría solicitado a Boric que se retractara de sus declaraciones respecto de una conversación previa sobre el cable chino. “En esa reunión, el presidente Kast le pidió que se retracte al presidente Boric, respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos, nosotros siempre nos la vamos a jugar por la verdad”, señaló.

De acuerdo con el ministro, Boric recordó que el 18 de febrero ambos sostuvieron una llamada de 16 minutos en la que se abordó la necesidad de coordinar el tratamiento del proyecto. “El Presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos (…) y uno de los temas decía relación con el cable chino”, indicó.

Añadió que en esa conversación el Mandatario informó que existía “una advertencia o amenaza del Gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara”, lo que, a su juicio, hacía necesaria la coordinación entre el gobierno en funciones y el entrante.

Elizalde sostuvo que, una vez finalizada la reunión bilateral y antes de retirarse, Kast habría reconocido la existencia de la llamada. “El presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

“Ante esa situación, el Presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido”, agregó el ministro, quien además aseguró que existen testigos del intercambio. “Habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada”, concluyó.