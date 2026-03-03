Se cortó el cable: reunión entre Boric y Kast termina abruptamente tras acusaciones de mentira

La reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, realizada en La Moneda, finalizó de manera abrupta luego de que el jefe de Estado acusara a su sucesor de exigirle una retractación respecto a la información entregada sobre el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

El encuentro estaba contemplado como una instancia para abordar distintos temas de traspaso, en medio de la controversia generada por la iniciativa y las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra tres funcionarios del gobierno saliente. Kast llegó a Palacio acompañado de sus futuros ministros de Hacienda, Cancillería, Justicia, Desarrollo Social y Transportes y Telecomunicaciones.

Tras la cita, Boric salió al patio de La Moneda junto a sus ministros y explicó la cronología de los hechos. “El objetivo era tener una reunión primero con él y después con ministros sectoriales para tratar diversos temas. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como Presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda”, señaló.

El Mandatario detalló que el miércoles 18 de febrero se comunicó con Kast para informarle sobre distintos asuntos, incluyendo el cable submarino. “El día miércoles 18 de febrero llamé al presidente electo José Antonio Kast (…) además la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen”, afirmó.

Agregó que consideraba prudente que una decisión de esa naturaleza fuera conversada entre ambas administraciones, dado su carácter geopolítico. Posteriormente, explicó que el viernes 20 de febrero se conocieron las sanciones estadounidenses y que ese mismo día intentó contactarse con Kast desde Rapa Nui. “Trat é de comunicarme insistentemente (…) desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”, sostuvo.

Boric aseguró que su gobierno ha actuado con disposición a un traspaso ordenado y transparente. Sin embargo, relató que la reunión se tensionó cuando el mandatario electo le habría exigido retractarse. “Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, declaró.

El Presidente afirmó que continuarán disponibles para sostener las reuniones necesarias hasta el 11 de marzo y negó falta de información hacia la administración entrante. “A los chilenos y chilenas les doy mi palabra (…) que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición (…) de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable”, concluyó.