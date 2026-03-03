Oficialismo acusa que Kast “le pidió a Boric que mienta”, y Moreira lo defiende: “dijo la verdad”

Durante un punto de prensa en el Congreso, parlamentarios del oficialismo criticaron con dureza al presidente electo. La diputada Lorena Fries (FA), afirmó que las declaraciones realizadas por José Antonio Kast “dan cuenta justamente de que se retracta de que no conocía esta información”, agregando que “existe una llamada el 18 de febrero de 16 minutos, hay testigos de esta materia”. En esa línea, sostuvo que “hoy día reconoce en ese punto de prensa que noticias e información” ya habían sido comunicadas previamente.
La parlamentaria también cuestionó la actitud del republicano frente al Mandatario en ejercicio, señalando que “tenemos un presidente electo que no tiene la estatura de presidente, que le anda pidiendo al presidente Boric que mienta para salvar su imagen”, lo que a su juicio anticipa “graves problemas” en el próximo periodo, ya que —afirmó— se trataría de un liderazgo “que quiere hacer del proceso de traspaso un proceso conflictivo”.
En el mismo punto de prensa, advirtió que el comportamiento del mandatario electo podría afectar las relaciones políticas en el próximo Congreso. “La voluntad siempre tiene una ida y una vuelta”, indicó, agregando que como oposición “hemos dicho que vamos a dialogar, pero no dialogamos con mentira, no dialogamos con deshonestidad ni con eventuales corrupciones”.
La diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, también intervino en la instancia y afirmó que “los chilenos y chilenas están cansados de que les mientan en su cara”, señalando que “lamentablemente hoy día tenemos un presidente electo que pide mentir para poder gobernar”. A su juicio, ese tipo de conductas “no responde a un presidente, responde a un activista político”, por lo que advirtió que “no queremos activistas políticos gobernando nuestro país”.
La parlamentaria añadió que el conflicto también se vincula con decisiones estratégicas del país en materia internacional. En ese contexto, cuestionó que se pongan en riesgo acuerdos previos “por manifestar su interés en proteger intereses extranjeros hacia una potencia que hoy día está presionando inclusive con quitarle la visa a ministros de Estado”.
Asimismo, informó que se citó a una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores para abordar la controversia. “Hoy día también hemos citado a la comisión en la cual recibiremos al canciller, así como también al ministro Muñoz, para poder recibir respuestas frente a estas mentiras que probablemente se están dando a conocer ante la prensa”, afirmó, insistiendo en que su sector “no va a permitir este tipo de actuaciones ni mucho menos que un presidente le pida a otro presidente que mienta para poder beneficiarse”.
Posteriormente, el diputado del Frente Amplio Jorge Brito llamó a reducir la tensión política y resguardar las decisiones estratégicas del país. El parlamentario sostuvo que, especialmente en materias internacionales, “ningún mandatario se puede doblegar a las presiones de ninguna potencia”, señalando que en el Congreso habrá “total disposición a actuar en unidad”, aunque subrayó que es fundamental que exista “un traspaso ordenado”.
“Más allá de las desconfianzas, Chile no puede retroceder estrategias estratégicas en búsqueda de nuestra propia prosperidad”, añadió, haciendo un llamado a “abandonar la estrategia de la crisis, a no llevar a Chile a una crisis y a buscar la mayor unidad y estabilidad posible”.
Desde la oposición, en tanto, el senador de la UDI Iván Moreira defendió al presidente electo y cuestionó las críticas del oficialismo. El parlamentario sostuvo que “la izquierda, que va a ser la futura oposición, trata de usar como excusa lo que ha sucedido fundamentalmente para atacar al presidente Kast”, agregando que ese tipo de reacciones anticipan que “nos van a negar la sal y el agua”.
Moreira afirmó que “lo que ha hecho el presidente hoy día es decir la verdad y defender su honra”, y criticó que “un presidente en ejercicio trate de mentiroso a un presidente electo frente a días en que vamos a tener un acto republicano”. A su juicio, “quien tiene que estar a la altura es precisamente el gobierno que se va”.
El senador también cuestionó el manejo del proyecto por parte del Ejecutivo, asegurando que “omitir o mentir es exactamente lo mismo por las intenciones que tuvo el gobierno en el tratamiento de este proyecto ocultando información”, añadiendo que incluso “al propio canciller le dieron una información equivocada y no se la dieron toda”.
En ese contexto, indicó que en la Comisión de Relaciones Exteriores recibirán al canciller Alberto van Klaveren y al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para aclarar la situación. “Dentro de media hora vamos a recibirlos para que expliquen todas estas controversias y queremos tener los antecedentes en el día de hoy”, afirmó.
Moreira también abordó la polémica por los dichos del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, respecto del conocimiento del proyecto por parte de Kast. “Se dan los titulares y no se profundiza en un tema tan sensible como este proyecto”, señaló, agregando que “indudablemente el futuro gobierno no tiene todos los antecedentes”.
Además, el senador planteó que la controversia debe analizarse también en el contexto internacional. “Aquí el tema es que Estados Unidos estaba acusando a Chile de este proyecto en la seguridad nacional del hemisferio sur”, sostuvo, agregando que se debe “buscar el equilibrio entre China y Estados Unidos”, recordando que “durante estos últimos 30 años Estados Unidos abandonó Latinoamérica” y que fue China quien llegó a invertir en la región.