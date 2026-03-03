Publicidad
Oficialismo acusa que Kast “le pidió a Boric que mienta”, y Moreira lo defiende: “dijo la verdad”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Parlamentarios oficialistas acusaron que el presidente electo José Antonio Kast habría pedido al Mandatario Gabriel Boric “mentir para salvar su imagen” en la polémica por el cable submarino. Desde la oposición, el senador Iván Moreira defendió al republicano y afirmó que dijo la verdad.

La tensión política por el proyecto de cable submarino y el fallido encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast escaló este lunes en el Congreso, donde parlamentarios oficialistas acusaron que el republicano habría solicitado al Mandatario “mentir para salvar su imagen”, mientras desde la oposición defendieron que Kast “dijo la verdad” y cuestionaron el manejo del Gobierno saliente.

 

