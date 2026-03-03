Kast arma guion para Trump: cancela coordinación con Presidente Boric a días de su viaje a EEUU

El traspaso de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast sufrió su mayor quiebre a ocho días del cambio presidencial. Desde su oficina en Las Condes, Kast anunció que daba por terminado el proceso de coordinación con el gobierno saliente, luego de la tensa reunión en La Moneda marcada por la controversia en torno al proyecto de cable submarino entre Chile y China.

El encuentro, que contemplaba una cita bilateral y luego una reunión ampliada con equipos ministeriales, terminó abruptamente. Según relató el propio Boric, Kast le solicitó retractarse de sus declaraciones respecto de una conversación telefónica previa, en la que el Mandatario le habría informado sobre advertencias de Estados Unidos frente al avance del proyecto. La solicitud fue rechazada por el jefe de Estado.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reforzó esa versión al detallar que el 18 de febrero ambos sostuvieron una llamada de 16 minutos. En ella, afirmó, Boric planteó la necesidad de coordinación entre ambas administraciones y advirtió sobre posibles sanciones desde Washington. “Ante esa situación, el Presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido”, sostuvo, agregando que existen testigos del intercambio.

Desde el entorno de Kast, en tanto, se reconoció la existencia de la llamada, aunque se relativizó su contenido. El mandatario electo señaló que se trató de “enunciados” más que de información concreta, marcando distancia con la interpretación del gobierno. Sin embargo, según Elizalde, antes de abandonar La Moneda, Kast habría reconocido tanto la conversación como el contenido general abordado.

Tras la última declaración de Kast, el Presidente Boric señaló: “Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando”, afirmó. Aun así, insistió en que su gobierno mantiene la disposición a continuar el proceso en materias clave como infancia, hacienda, migración y seguridad.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión internacional. El proyecto de cable submarino ha escalado desde una discusión técnica a un conflicto geopolítico, especialmente tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra funcionarios del gobierno saliente. Para La Moneda, ese escenario hacía imprescindible una coordinación institucional que ahora queda en suspenso.

La decisión de Kast adquiere además un tono político adicional por el momento en que ocurre. El quiebre del traspaso se produce a horas de su viaje a Estados Unidos, donde participará en el foro “Shield of The Americas”, instancia vinculada a sectores cercanos al expresidente Donald Trump. En ese contexto, el conflicto por el cable —y la relación con Washington— se instala como uno de los primeros ejes de la futura administración.

Así, a días del cambio de mando, el inédito término anticipado del proceso de traspaso tensiona una de las tradiciones más consolidadas de la política chilena: la continuidad institucional entre gobiernos. Mientras La Moneda insiste en retomar el diálogo, el equipo entrante marca distancia en medio de un escenario donde la política exterior y la infraestructura crítica ya se ubican en el centro del debate.