Presidente Boric acusa el golpe de Kast: “Chile merece que sus autoridades estén a la altura”

El Presidente Gabriel Boric salió a la ofensiva frente a la decisión del mandatario electo, José Antonio Kast, de poner término al proceso de traspaso de mando, en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino entre Chile y China. A través de su cuenta en X, el jefe de Estado cuestionó directamente la determinación y defendió la continuidad institucional.

“Lamento profundamente que el Presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos”, escribió Boric, marcando un tono crítico frente al quiebre.

El pronunciamiento se produce luego de que Kast acusara falta de transparencia y diera por cerrado el proceso de transición. Frente a ello, el Mandatario enfatizó que, pese a las diferencias, su gobierno mantiene la disposición a continuar el diálogo en materias clave para el país.

“Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario”, afirmó.

En esa línea, Boric cerró con un llamado a descomprimir la tensión política y retomar el curso institucional. “Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”, concluyó.

Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos. Chile… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 3, 2026