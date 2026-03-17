Fiscal Valencia tuvo “positiva” reunión en EEUU para evaluar declaración de Maduro en caso Ojeda

El fiscal nacional, Ángel Valencia, calificó como “positiva” la reunión que sostuvo en Washington (Estados Unidos) con la fiscal general de ese país, Pam Bondi, instancia en la que abordaron la cooperación internacional en investigaciones contra el crimen organizado.

Durante la cita se analizó la eventual declaración de Nicolás Maduro en la investigación por el homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, en el marco de las gestiones para reforzar la cooperación judicial entre ambos países.

Según explicó Valencia, el Departamento de Justicia estadounidense manifestó su disposición a continuar colaborando con las indagatorias.

“La Fiscal Bondi nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia a seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del Teniente Ronald Ojeda, no solo considerando la solicitud de declaración de Nicolás Maduro, sino que en poder aportar toda la información, antecedentes, evidencia que ellos vayan recopilando en las investigaciones que llevan adelante”, señaló.

El fiscal nacional explicó que, al tratarse de una persona fuera del territorio chileno, la diligencia requiere cooperación internacional.

“Lo que procede conforme a nuestro derecho es solicitar cooperación a las autoridades de los Estados Unidos, para los efectos de que tramiten esa petición bajo las reglas que rigen nuestra cooperación y su derecho interno”, indicó.

Asimismo, aclaró que la eventual declaración depende también de la voluntad de Maduro de colaborar con la investigación.

Valencia informó que el equipo de fiscales liderado por el fiscal regional Héctor Barros ya elaboró un cuestionario con las preguntas que podrían ser remitidas a Estados Unidos para gestionar el interrogatorio.

“La Fiscal Bondi nos manifestó la mejor disposición para poder colaborar con ese interrogatorio, en caso de ser procedente y necesario, sin perjuicio de que esto depende de la disposición de Maduro a cooperar”, explicó.

Durante la reunión también se abordaron otras materias de cooperación bilateral, como la persecución del crimen organizado transnacional, el lavado de activos y la recuperación de dinero ilícito.

“El primer tema que conversamos fue lo relacionado con el lavado de activos, la protección de nuestro sistema financiero, los flujos de dinero por delitos de este tipo y manifestamos nuestro interés por seguir cooperando en ese ámbito”, señaló Valencia.

El fiscal nacional agregó que otro de los puntos tratados fue el fortalecimiento de la cooperación en la persecución del Tren de Aragua y de las bandas asociadas que operan en Chile.

“El segundo tema fue seguir estrechando la cooperación que ya tenemos en materia de persecución del Tren de Aragua, y en el caso específico de los delitos que han cometido los Piratas de Aragua y las bandas asociadas en nuestro país, como el homicidio del Teniente Ronald Ojeda”, indicó.

Valencia también mencionó una investigación en curso en el norte del país relacionada con lavado de activos.

Según explicó, una organización transnacional fue detectada efectuando un presunto lavado de cerca de 180 millones de dólares provenientes de fraudes cometidos en Estados Unidos y canalizados a través del sistema financiero en Iquique.

El fiscal nacional valoró la instancia de diálogo con las autoridades estadounidenses.

“La Fiscal Bondi nos reitera la disposición del Departamento de Justicia de seguir cooperando en estos temas que son de interés común, como el lavado de activos, la recuperación de activos financieros, la persecución del crimen organizado transnacional y el esclarecimiento del crimen del teniente Ronald Ojeda”, concluyó.