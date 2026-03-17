Israel anuncia la eliminación de Alí Larijani, figura central del régimen iraní

El ministro de Defensa israelí anunció este martes que el ejército eliminó a Alí Larijani, figura clave del poder iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, y al general que comanda la milicia islamista Basij.

“El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y (el general Gholamreza) Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche”, declaró el ministro Israel Katz en un mensaje de video.

“Se han reunido en las profundidades del infierno con (Alí) Jamenei”, líder supremo de la Revolución Islámica, quien murió junto con varios otros altos funcionarios iraníes en las primeras horas de los bombardeos israelí-estadounidenses sobre Irán el 28 de febrero.

“El primer ministro (Benjamin Netanyahu) y yo hemos dado instrucciones al ejército israelí para que persiga sin descanso a los líderes del régimen de terror y opresión en Irán”, añadió el ministro.

El ejército israelí “continúa sus operaciones en Irán con gran intensidad, atacando los recursos del régimen, neutralizando su capacidad de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructuras estratégicas clave (…)”. La Revolución Islámica “está siendo desmantelada, y sus líderes y capacidades están siendo neutralizados”, aseguró.

Katz felicitó a “los pilotos y los equipos de tierra de la Fuerza Aérea, así como a todas las ramas y todo el personal de inteligencia” por esta “operación que quedará en los anales de la historia de las guerras y las campañas aéreas modernas como una hazaña sin precedentes”.

“¡Bravo por el ejército israelí, sigan así!”, concluyó.

“El primer ministro Benjamin Netanyahu ordena la eliminación de altos cargos del régimen iraní”, anunció además hace unos momentos su oficina, al publicar una foto en la que aparece Netanyahu, sonriente al teléfono, bajo una bandera con la estrella de David, con un general a su lado y otro colaborador con un cuaderno en la mano.