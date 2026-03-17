Moreira critica a la oposición: “Lo que quieren hacer ellos es oponerse a todos”

El senador Iván Moreira (UDI) criticó a la oposición por sus cuestionamientos a los anuncios del Gobierno de José Antonio Kast, acusando una actitud precipitada y defendiendo que el Ejecutivo actuará con responsabilidad.

El parlamentario afirmó que “están tratando de generar, poco menos que va a haber un apocalipsis, en circunstancias de que el gobierno va a actuar responsablemente”, agregando que “todos los derechos sociales no se van a modificar” y que “la gente va a tener toda la ayuda social que se entrega en la actualidad”.

Asimismo, sostuvo que “esperamos que se documenten más y no actúen por los titulares”, ya que “siempre están desviando la atención, siempre están actuando precipitadamente, porque lo que quieren hacer ellos es oponerse a todos, no se dan un espacio de reflexión”.

En conversación con Radio Duna, señaló que “esos golpes que quiere pegar la izquierda, nosotros le vamos a hacer el quite porque no es nuestra intención entrar en un debate que puede ser peligroso para la convivencia política en el país”, añadiendo que “ellos están verdaderamente en pie de guerra y le van a negar la sal y el agua al gobierno”.

Respecto a las críticas del senador Daniel Núñez, indicó que “siempre ha sido una persona que encuentra todo malo cuando se trata de un gobierno de derecha” y que “sabemos perfectamente cuál es el estilo del Partido Comunista”, por lo que “no nos extraña sus declaraciones, su comportamiento”.

En materia económica, sostuvo que “las personas que actualmente tienen gratuidad no van a perder esa gratuidad” y que la rebaja de impuestos “es la única fórmula de generar certeza, motivación, incentivo, para que pueda invertir el empresariado chileno, atraer inversiones de otros países, mejorar la relación con Estados Unidos, y cuidar la relación con China”.

Además, cuestionó al gobierno saliente señalando que “dejaron todo amarrado y entregaron las finanzas públicas en muy mal estado”, y llamó a la oposición a “que se documenten, cuando lleguen los proyectos los debatamos, pero no sigamos con estas conclusiones a priori que están haciendo”.

Sobre los indultos, afirmó que “quizás nos podemos haber apresurado, pero en ningún caso significa que van a haber indultos a la diestra y siniestra”, indicando que el Presidente “va a evaluar los casos” y que “aquí no hay nada escondido”. También sostuvo que el proyecto de conmutación de penas “adolece de muchas fallas” y que “no es una prioridad del Gobierno ese proyecto de ley”.