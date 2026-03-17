Vivanco será reformalizada por cohecho reiterado y lavado de activos en caso “Muñeca Bielorrusa”

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para este martes 17 de marzo la audiencia en la que se realizará la reformalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco de la investigación conocida como “trama bielorrusa”.

El caso está vinculado a los litigios que enfrentó la empresa Belaz Movitec con Codelco, procesos judiciales en los que —según la investigación— se habrían realizado gestiones indebidas mientras Vivanco integraba la Tercera Sala de la Corte Suprema.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, en la audiencia se buscará formalizar a Vivanco por cohecho reiterado en calidad de autora y en grado consumado, por hechos que habrían ocurrido en Santiago entre el 8 y 9 de febrero y el 27 y 28 de febrero de 2024.

Además, el Ministerio Público incorporará un nuevo delito en la investigación: lavado de activos en grado consumado, ilícito que —de acuerdo con la presentación fiscal— habría sido cometido el 12 de febrero de 2024.

La inclusión de este cargo introduce un componente financiero en la causa, ya que permitirá analizar el flujo de los recursos que habrían estado involucrados en el esquema de pagos que se investiga.

Según los persecutores, la exministra habría actuado en coordinación con abogados relacionados con el caso para favorecer judicialmente al consorcio Belaz Movitec en su disputa con Codelco.

Como contraprestación por estas gestiones, los persecutores sostienen que los abogados involucrados habrían pagado al menos 90 millones de pesos a la entonces magistrada a través de su pareja, Gonzalo Migueles.

La audiencia de reformalización también incluirá a otros involucrados en la investigación.

En ese contexto, Migueles será formalizado por cohecho reiterado por hechos ocurridos durante las mismas fechas de febrero de 2024.

En tanto, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos enfrentarán cargos por soborno reiterado, también en calidad de autores y en grado consumado.

La diligencia judicial se desarrollará de manera presencial en la sala 101 del tribunal, ubicado en avenida Pedro Montt, en Santiago.

Actualmente, Ángela Vivanco permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, mientras que los otros imputados se encuentran en el anexo penitenciario Capitán Yáber, desde donde serán trasladados bajo custodia de Gendarmería para asistir a la audiencia.

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