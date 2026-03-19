Actualizan estado de salud de carabinero baleado en la cabeza en Puerto Varas y desmienten muerte

Durante la noche de este miércoles, la Fiscalía había informado de la muerte del sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla quien permanece por varios días en estado crítico y con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en la comuna de Puerto Varas.

A medianoche se divulgó en cuentas oficiales de diversos organismos públicos (Fiscalía de Los Lagos, la PDI y la Delegación Provincial) que Figueroa había muerto luego de pasar más de una semana internado con muerte cerebral. Sin embargo, Carabineros actualizó el estado de salud del funcionario, quien se mantiene sin novedad.

El Mostrador había informado basado en esa información de fuentes oficiales del fallecimiento, sin embargo, luego que Carabineros la desmintiera, se rectifica de acuerdo a lo informado por la institución.

Carabineros, por lo tanto, confirmó la mañana de este jueves que no existe un parte médico que confirme la muerte del uniformado. Por lo que la situación del sargento segundo se mantiene en la misma condición y sigue con vida, conectado a ventilación mecánica, en el Hospital Regional de Puerto Montt.

Hasta dicho recinto médico llegó esta mañana el general Jorge Valdivia, jefe de zona Los Lagos, para recibir una actualización del estado de salud del carabinero.

El ataque al funcionario policial

El funcionario resultó gravemente herido el pasado 11 de marzo, cuando realizaba labores de fiscalización a un grupo de personas que se encontraban consumiendo alcohol cerca de la línea férrea.

Durante ese procedimiento fue atacado y recibió un impacto balístico en la cabeza, lo que lo dejó en riesgo vital.

Tras el hecho, Figueroa fue trasladado a un centro asistencial donde permanecía conectado a ventilación mecánica. Con el paso de los días se confirmó que presentaba muerte cerebral, aunque mantenía actividad cardíaca.

El fallecimiento del funcionario fue informado por la Fiscalía Regional de Los Lagos a través de sus redes sociales.

“La Fiscalía Regional de Los Lagos expresa sus más sentidas condolencias a Carabineros de Chile, así como a la familia y compañeros de labores del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla”, señalaron desde el Ministerio Público.

El organismo agregó que el funcionario “cayó en acto de servicio mientras cumplía sus labores en la comuna de Puerto Varas”.

La Fiscalía también manifestó su solidaridad con la institución policial y con los cercanos del carabinero fallecido.

“La partida del funcionario enluta no solo a su institución, sino también a la comunidad a la que servía con compromiso y vocación”, indicaron.

Hasta ahora no se ha informado la detención de personas vinculadas al ataque y las diligencias continúan para dar con el paradero del o los responsables.