Contraloría: asesor de Aguilera activó coordinaciones internas en hospital para atender a su madre

La Contraloría General de la República instruyó la apertura de un sumario administrativo tras confirmar que Manuel Nájera De Ferrari, jefe de asesores de la ex ministra de Salud Ximena Aguilera, gestionó contactos con altas autoridades del Hospital del Salvador para informar con antelación el arribo de la madre de la secretaria de Estado a ese recinto.

El documento, emanado desde el organismo fiscalizador tras un oficio del diputado Daniel Lilayu (UDI) y consignado esta mañana por Radio Bío Bío, detalla que el 23 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, Nájera De Ferrari “se comunicó a través de diferentes medios” con los directores del hospital para informar sobre la identificación de la paciente, su condición de salud y su traslado a la Unidad de Emergencia. Estas comunicaciones activaron “coordinaciones internas” entre la directora subrogante, María Elena Sepúlveda Maldonado; el jefe de la Unidad de Emergencia, Allan Mix Vidal y la enfermera jefa de dicha unidad. Aproximadamente a las 14:30 horas, el asesor se presentó en la Dirección para entrevistarse con Sepúlveda y anunciar que la ministra llegaría al recinto.

La Contraloría estableció que no existen antecedentes que justifiquen la “atención preferente” de la paciente en relación con otros usuarios, consignando que el tiempo de espera de personas con diagnóstico similar alcanzaba casi 41 horas, con casos de hasta más de 123 horas aguardando por una cama básica. “La situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República”, estableció la CGR.

Además, se constató que la ficha clínica de la paciente fue modificada al día siguiente utilizando el perfil de una enfermera que no se encontraba en el hospital a esa hora, tras una “llamada de la jefatura”, lo que también fue calificado como irregular.

En respuesta a los hallazgos, el director del hospital, Jorge Zajjur, reconoció las comunicaciones pero negó que existiera un trato preferente, argumentando que “no se advierte una relación causal” entre los hechos y la conclusión de la Contraloría, y que “no existió instrucción alguna” en ese sentido. Sin embargo, el organismo concluyó que la intervención del asesor excedió sus labores como funcionario del Minsal y no corresponde al trato habitual hacia los pacientes.

El diputado Lilayu calificó los hechos como de “máxima gravedad” y no descartó enviar los antecedentes al Ministerio Público por posible tráfico de influencias.