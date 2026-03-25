Exministro Mena se desmarca de su sector: medidas por bencinas “van en la dirección correcta”

El exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, se sumó al debate por el alza de los combustibles con una crítica al enfoque de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis, apuntando a que el diseño actual tiende a beneficiar en mayor medida a los sectores de mayores ingresos.

En una publicación de X, Mena sostuvo que “gastarse el equivalente a construir un hospital por semana subsidiando a todos parejo es regresivo pues concentra beneficio en quintiles más altos (60 a 70 del subsidio termina en el 40% con mayores ingresos). No es lo mismo que te suba 50 mil pesos por mes si ganas 5 millones que 500 mil pesos. Por eso las medidas propuestas van en la dirección correcta”.

Gastarse el equivalente a construir un hospital por semana subsidiando a todos parejo es regresivo pues concentra beneficio en quintiles mas altos (60 a 70 del subsidio termina en el 40% con mayores ingresos). No es lo mismo que te suba 50 mil pesos por mes si ganas 5 millones… — Marcelo Mena-Carrasco 🚲♻️ 🇨🇱 (@marcelomena) March 24, 2026

El exsecretario de Estado planteó que, en un escenario de restricciones fiscales como el actual, las ayudas debieran focalizarse en los sectores más vulnerables. En esa línea, propuso avanzar hacia mecanismos de compensación directa a los hogares de menores recursos, en lugar de sostener subsidios generalizados al precio de los combustibles.

Marcelo Mena también conversó sobre esta publicación con Mirna Schindler en Al Pan Pan de El Mostrador. Puedes revisar esa nota en este link.