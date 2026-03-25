Mena emplaza al Presidente Kast: “Esta guerra de intereses fósiles va contra los intereses del país”

El exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena criticó la postura del Gobierno frente al conflicto internacional que ha impactado el precio de los combustibles y emplazó al Presidente José Antonio Kast por lo que calificó como un alineamiento con “intereses fósiles”.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el exsecretario de Estado sostuvo que el actual escenario energético evidencia la necesidad de acelerar la transición hacia energías limpias. “Esta guerra, hecha por intereses fósiles, tras los cuales se ha querido alinear el Presidente Kast, va en contra de los intereses del país”, afirmó.

Según Mena, la dependencia de combustibles fósiles genera inestabilidad económica y fiscal para Chile. A su juicio, ese escenario contrasta con el potencial del país en energías renovables. “Lo que está salvando a la economía chilena es que hoy día el 65% de la energía eléctrica sea renovable”, señaló.

El exministro también apuntó a cambios que ya se están produciendo en el sistema energético y en el transporte, mencionando el avance de buses eléctricos y de flotas logísticas que han comenzado a reemplazar el uso de diésel por electromovilidad.

En paralelo, Mena criticó la decisión del Gobierno de retirar de Contraloría una serie de decretos ambientales impulsados durante la administración anterior para ser revisados.

Según indicó, varias de esas normas tienen efectos positivos tanto en materia ambiental como sanitaria. “Muchos de los decretos tienen que ver con la protección de la salud, y tienen una base de costo-beneficio tremendamente positiva”, afirmó.

Entre ellos mencionó la regulación del material particulado fino, que —según explicó— tiene efectos directos en la calidad del aire y en la salud de la población. “Esa norma evita la muerte de mil quinientos chilenos al año”, sostuvo, cuestionando que su implementación haya sido postergada.

Asimismo, señaló que otras normas ambientales relevantes, como planes de descontaminación y regulaciones sobre tratamiento de aguas, también han quedado pendientes de actualización o implementación.

En ese contexto, el exministro advirtió que postergar ese tipo de regulaciones no resuelve los problemas ambientales ni sanitarios que enfrentan distintas zonas del país.

“Estas normas no van en contra del desarrollo económico, sino que más bien permiten que actividades como la agricultura tengan mejor disponibilidad de agua”, concluyó.