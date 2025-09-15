Fallece a los 88 años Sergio Areyuna, recordado por el viral “Mira pa’ adelante po’ aweon…”

Sergio Areyuna, vecino de Trovolhue y protagonista de uno de los registros más icónicos de la cultura digital chilena, murió a los 88 años, el pasado 10 de septiembre.

La noticia fue confirmada por el concejal de Carahue, Emiliano Delgado, quien a través de redes sociales expresó: “Don Sergio no era simplemente un vecino, era parte de la identidad de nuestro pueblo. Con su inolvidable y auténtico video viral ‘Mira pa adelante’ nos regaló uno de los momentos más virales y recordados de Chile”.

En el mismo mensaje, el edil añadió: “Gracias a ese video, nuestro querido Trovolhue se hizo conocido en el país, hasta la televisión llegó hasta aquí, se mostró cómo vivimos, nuestra forma de ser y la calidez de nuestra gente. De alguna forma, don Sergio fue un embajador de Trovolhue ante el mundo, con su humor sencillo y su carisma natural”.

El registro que inmortalizó a Areyuna surgió en 2007 en YouTube y con los años volvió a circular en plataformas como Facebook y TikTok. En las imágenes se le ve acompañando a sus nietos en bicicleta, entregando instrucciones con un estilo brusco pero espontáneo que terminó por convertirlo en fenómeno nacional.

De acuerdo con una encuesta reciente de Cadem, aquella grabación ocupa el décimo lugar en la lista de virales más recordados por los chilenos, ranking que fue encabezado por la célebre frase “No soy na’ material de los weones”.