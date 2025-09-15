ADN y una nota confirman que el asesino de Charlie Kirk es Tyler Robinson

El FBI afirmó que el ADN encontrado en el lugar donde fue asesinado Charlie Kirk, activista conservador de estadounidense, corresponde al francotirador sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, que fue detenido luego de 33 horas de persecución. Se estima que debería ser acusado este fin de semana.

Charlie Kirk fue asesinado desde una azotea el 10 de septiembre por una bala de un rifle de francotirador que le impactó en el cuello.

Kash Patel, director del FBI, confirmó que el ADN que se halló en una toalla que envolvía el arma homicida y en un destornillador encontrado en la escena del crimen, corresponde a Tyler Robinson.

Además, se encontró una nota aparentemente escrita por Robinson antes del crimen, pero estaba destruida. Patel afirmó que, a pesar de eso, se halló evidencia forense en la casa de la familia del asesino. También, el director del FBI comentó lo que había escrito Robinson: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y voy a aprovecharla”.

Cabe recordar que Kirk era seguidor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y murió mientras exponía en un evento en una universidad de Utah. Compartía pensamientos conservadores en su grupo político juvenil, como críticas a los derechos transgéneros.

Por su parte, la familia de Robinson afirma que era inactivo en la política y que últimamente había comenzado a interesarse más. Por otra parte, el gobernador de Utah, Spencer Cox, manifestó que tenía una relación con un compañero transgénero y que era de izquierda.