Gary Oldman recibe el título de Caballero del Imperio Británico: revisa detalles del nombramiento

El reconocido actor Gary Oldman fue honrado este martes con el título de Caballero del Imperio Británico, en una ceremonia encabezada por el príncipe William en el Castillo de Windsor. La condecoración destaca su extensa y versátil carrera en el cine y la televisión, marcada por interpretaciones memorables que van desde el primer ministro Winston Churchill hasta el controvertido Sid Vicious, integrante de The Sex Pistols.

Una trayectoria de personajes inolvidables

A lo largo de sus 67 años, Oldman ha consolidado una carrera que lo posiciona como uno de los intérpretes más destacados de su generación. Su papel de Winston Churchill en Las horas más oscuras (2017) le otorgó el Oscar y el Bafta como Mejor Actor en 2018. Previamente, había sido nominado por su versión del espía George Smiley en El topo (2011), personaje creado por John le Carré.

En televisión, también ha alcanzado gran éxito gracias a su protagónico como Jackson Lamb en la serie Slow Horses de Apple TV, personaje que ha sido recibido con elogios tanto por la crítica como por el público.

Su incursión como director

Más allá de la actuación, Oldman debutó como director en 1997 con Nil By Mouth, una cinta semiautobiográfica que retrata su infancia. La película fue alabada por su crudeza y sensibilidad, lo que le valió dos premios Bafta en 1998 en las categorías de Mejor película británica y Mejor guion original.

Reconocimiento a Samantha Morton

La ceremonia también incluyó la condecoración de la actriz Samantha Morton, de 48 años, quien recibió la Orden del Imperio Británico. Morton, candidata en dos ocasiones al Oscar y ganadora de un Bafta, es otra de las figuras británicas que fueron distinguidas en la jornada.

