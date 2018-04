Este jueves los diputados miembros de la Comisión de Educación anunciaron que han decidido crear una comisión investigadora para investigar el comienzo del Crédito Aval del Estado, y así poder estudiar las clausulas que conlleva esta iniciativa y que ha generado un alto endeudamiento de los estudiantes.

Ante esto, la presidenta de la comisión de Educación, Cristina Girardi (PPD), perteneciente al mismo partido que el ex presidente Ricardo Lagos, se refirió a él y aseguró que "si hay que llegar hasta Lagos, llegaremos hasta Lagos. Si no hay que llegar hasta Lagos no llegaremos hasta Lagos", aseveró.

Esto se concretó luego que la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas (IA), lograra reunir al menos 62 firmas, contando incluso con el apoyo de parlamentarios de la UDI y RN.

Asimismo, Rojas señaló que "desde la comisión de educación, Cristina Girardi (PPD), Camila Vallejo (PC) y el diputado (Rodrigo) González apoyaron de inmediato".

Para la parlamentaria es fundamental llegar al origen de la creación del CAE para conocer las condiciones en las que se crearon sus clausulas, las que hoy mantienen a miles de estudiantes los deudores endeudados.

Dentro de la comisión esperan invitar a exponer a Lagos junto con quien se desempeñó en el cargo de ministro de Educación cuando se implementó el CAE, Sergio Bitar, además de la ex mandataria Michelle Bachelet.

"Son una serie de situaciones que hoy están afectando a un millón de personas y sus familias, es por eso que nos queremos hacer cargo y determinar responsabilidades políticas y administrativas en esta situación y como es un problema grave que afecta a tantas personas, esta comisión tiene carácter transversal (...) porque sabemos que hoy hay personas que están seriamente afectadas, y creemos que hay que darle solución al endeudamiento", manifestó Rojas.