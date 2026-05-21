Directora de CineLebu: “Llevamos el cine a lugares donde no existen salas tradicionales”

Uno de los eventos culturales más relevantes y esperados de la región del Bibio se inaugurará este viernes, el festival CineLebu, informó Aquí Biobio.

La alfombra roja y ceremonia inaugural se realizarán a las 19:00 horas, en el Liceo Bicentenario Isidora Ramos de Gajardo. El festival se extenderá hasta el 29 de mayo.

CineLebu tendrá proyecciones tanto en la capital de la Provincia de Arauco como en Concepción, y nuevamente es festival calificador para los Oscar y los Goya. Aquí Biobio conversó con Claudia Pino, directora del certamen, sobre los hitos y sorpresas de esta nueva edición:

―¿Cómo estuvo en cifras la convocatoria de este año y cuánto influye ser un festival calificador para los Goya y los Oscar?

―La convocatoria ha sido histórica. Ser un festival en Chile calificador para los Oscar en tres categorías y para los Goya desde hace dos años, es un imán de talento internacional. Esto nos posiciona como líderes en el sur de América Latina. Solo en las secciones de industria, para los diferentes programas, llegaron más de 300 postulaciones, y a la competencia más de 6.500 de más de 67 países. Los realizadores saben que ganar en CineLebu es un paso real hacia las academias de cine más importantes del mundo.

―Además de Lebu y Concepción, ¿habrá actividades en otras comunas de la región?

―Nuestro ADN es la descentralización. El festival se despliega con fuerza en Lebu, su cuna, y estamos en conversaciones para llegar a Los Álamos, que es parte de nuestro recorrido; y por supuesto en Concepción, que este año se convierte en el epicentro de la industria con Biobío Conecta y las experiencias tecnológicas de CineLebu Set. Siempre decimos que somos un festival “atípico” porque llevamos el cine a lugares donde no existen salas tradicionales.

―¿Qué novedades habrá en el festival este año?

―La gran innovación de este año es la consolidación de CineLebu Set, una experiencia para estudiantes de la región y la familia. Hemos transformado el concepto de “taller” en una experiencia de creación viva. No se trata solo de que el público venga a ver cine, sino de que entre en un set real junto a seis instituciones de educación superior: Universidad de las Américas, Universidad San Sebastián, Duoc UC, Santo Tomás, Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Otras de las novedades es CineLebu Match de Biobío Conecta. Acá los proyectos podrán crecer y encontrar diversos apoyos, según la necesidad y etapa de cada proyecto. Además, ante el altísimo nivel de los proyectos presentados, decidimos de forma inédita ampliar los cupos de CineLebu Match de seis a diez proyectos, permitiendo que más realizadores tengan la oportunidad de hacer el pitch de sus series y largometrajes frente a la industria. Gracias a un fondo Viraliza, estaremos por primer año con asesorías a proyectos en Lebu.

―¿Qué invitados relevantes hay en esta edición?

―Contamos con una presencia nacional e internacional de lujo. Nos acompañan destacadas actrices como Amaya Forch, quien protagonizará el show de clausura, Maly Jorqueira, Carmen Gloria Bresky, Magdalena Müller, Vane Miller, Constanza Araya, Silvia Novak, Alvaro Rudolphy, Juan Carlos Maldonado, Giordano Rossi, Felipe Contreras, Pato Torres, Loreto Araya, Katina Hubberman, Alfonso Quinteros, Sebastián Layseca, Francisco Dañobeitía, entre muchos otros, y rendiremos un emotivo tributo a la trayectoria de Teresita Reyes.

En el área de industria, tenemos expertos de la talla del guionista mexicano Edui Tijerina y los productores argentinos Miguel Ángel Rocca y Daniel Pensa; la destacada directora de casting mexicano Vanessa Romo; el director de cine e investigador y parte del FICG, Mauricio Bidault; el distribuidor Ian Carrasco, el programador del único festival clase A en Latinoamérica, el Festival de Cine de Mar del Plata, Francisco Pérez; Bartolomé Armentano, periodista de la revista Rolling Stone y votante en los Golden Globe; la destacada realizadora de videoclip Camila Grandi; el CEO de Chemistry, Andrés Martínez; el ganador de tres Goya y quien dirigirá el corto que realizan los invitados en Lebu, Néstor López, entre muchos otros.

―¿Qué tan importante es este festival para una comuna como Lebu?

Para Lebu, el festival es ya una parte indisoluble de su identidad y patrimonio social. Tras 26 años, CineLebu no es solo un evento, es un motor económico, turístico y, sobre todo, de orgullo para su gente. El habitante de Lebu se siente anfitrión de una plataforma que tiene línea directa con Hollywood. Es la prueba de que, desde una ciudad pequeña y descentralizada, se puede liderar una industria con impacto global. Lebu ya es cine, y el cine ya es Lebu. Pero no solo para Lebu, sino para la región y Concepción, donde también tenemos programación, internacionalizando de manera concreta.