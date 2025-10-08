Cyber Monday 2025: Últimas horas para equipar tu hogar con descuentos imperdibles en línea blanca

El Cyber Monday 2025 entra en sus últimas horas y, como cada año, se ha convertido en el momento más esperado para quienes buscan renovar su hogar o equipar su primer departamento. Desde quienes recién se independizan hasta los que quieren modernizar sus artefactos, esta es la oportunidad ideal para aprovechar las grandes rebajas en línea blanca y electrodomésticos.

En Easy, los descuentos de Cyber incluyen desde cocinas y refrigeradores hasta lavadoras y microondas, con marcas líderes y múltiples opciones según el espacio y estilo de vida ¡con hasta 55% de descuento en línea blanca!.

El punto de partida: qué artefactos son realmente indispensables

Empezar de cero implica priorizar. En un primer hogar, lo esencial es invertir en los electrodomésticos que se usarán todos los días. El refrigerador es el corazón de la cocina: permite conservar alimentos frescos, reducir desperdicios y mantener una rutina alimenticia equilibrada. Al momento de elegir uno, vale la pena fijarse en la capacidad (medida en litros), la distribución interna y la eficiencia energética. Los modelos inverter, aunque un poco más costosos, aseguran un menor consumo eléctrico y una mayor durabilidad.

Hoy existen una amplia variedad de modelos que se adaptan a distintos espaciosa. Para departamentos pequeños, por ejemplo, los refrigeradores top freezer, con congelador en la parte superior, son una opción práctica y eficiente, ya que ofrecen buena capacidad sin ocupar demasiado espacio. En cambio, los bottom freezer, con el congelador en la parte inferior, resultan más cómodos para quienes usan con mayor frecuencia los compartimientos de refrigeración.

Otro básico es la lavadora, sobre todo si se vive solo y no hay tiempo ni espacio para lavar a mano. En este Cyber Monday se pueden encontrar versiones de carga frontal, ideales para departamentos pequeños, y lavadoras-secadoras, perfectas para quienes buscan optimizar espacio y tiempo. Marcas como LG, Samsung, Midea y Fensa destacan por su bajo consumo y funcionamiento silencioso, algo que marca la diferencia en hogares pequeños o multifamiliares.

El microondas completa la tríada esencial de electrodomésticos. Más allá de calentar comida, hoy existen modelos con grill o funciones combinadas que permiten descongelar y cocinar en minutos. Su tamaño compacto y bajo consumo lo convierten en uno de los aparatos más prácticos para una primera vivienda.

Qué otros productos conviene tener (y cuáles pueden esperar)

Una vez cubiertos los básicos, hay otros electrodomésticos que mejoran el confort diario. El hervidor eléctrico, la cafetera o la aspiradora robot son aliados que simplifican la rutina, pero no resultan imprescindibles en una primera etapa. En cambio, si el presupuesto alcanza, vale la pena considerar una cocina o encimera eficiente, o una secadora compacta que ahorra tiempo en invierno.

Durante el Cyber Monday, muchos de estos productos están con descuentos que difícilmente se repiten durante el resto del año. En el caso de Easy, las rebajas en línea blanca incluyen modelos de refrigeradores, cocinas, lavadoras y microondas de las principales marcas, con entrega a domicilio y garantía extendida. Es el momento ideal para comparar precios, evaluar prestaciones y aprovechar promociones.

En qué fijarse antes de comprar

Más allá del descuento, hay ciertos factores clave que conviene revisar antes de hacer clic en “comprar”.

Uno de los más importantes es la eficiencia energética, identificable por la etiqueta que clasifica el consumo desde la letra A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). Apostar por modelos de clase A o superior se traduce en un ahorro importante en la cuenta de luz a largo plazo.

También hay que considerar el tamaño y el espacio disponible. En departamentos pequeños, las líneas slim o los electrodomésticos multifunción son una excelente alternativa, ya que combinan practicidad con un diseño moderno. En cambio, en hogares más amplios se puede optar por modelos de mayor capacidad o tecnología avanzada, como refrigeradores con dispensador de agua o lavadoras con conectividad Wi-Fi.

Si el espacio es limitado o buscas optimizar tiempo, la lavadora secadora es una de las mejores inversiones que puedes hacer durante el Cyber Monday. Este tipo de equipo combina dos funciones en un solo artefacto: lavar y secar la ropa sin necesidad de trasladarla, ideal para departamentos o climas húmedos.

Por último, no hay que pasar por alto la garantía y el servicio técnico. Comprar en tiendas oficiales o plataformas reconocidas como Easy asegura respaldo y repuestos disponibles, algo fundamental cuando se trata de artefactos de uso diario.

Las marcas que dominan el Cyber Monday 2025

Entre las más buscadas de este año destacan Samsung, LG, Bosch, Midea, Whirlpool, Fensa y Electrolux, todas con líneas que combinan tecnología, bajo consumo y diseño. Los modelos inverter, especialmente en lavadoras y refrigeradores, son los más cotizados gracias a su eficiencia y durabilidad. En microondas, marcas como Daewoo y Panasonic también mantienen ofertas atractivas para quienes buscan opciones compactas y confiables.

En Easy, podrás encontrar todo lo necesario para equipar tu casa con descuentos de Cyber, despacho a todo Chile y productos de las principales marcas del mercado. Aprovechar este momento no solo significa ahorrar, sino también invertir en comodidad, eficiencia y bienestar para tu día a día.