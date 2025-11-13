El nuevo SUV que impresiona con su diseño moderno y tecnología avanzada

Omoda | Jaecoo acaba de presentar en Chile el nuevo Omoda C7, un SUV que promete redefinir la experiencia de manejo gracias a su diseño moderno, tecnología avanzada y alto nivel de comodidad. Recién nominado a los World Car Awards 2026, este modelo busca consolidar la visión de la marca sobre la movilidad del futuro, combinando innovación, conectividad y estilo.

Desde su versión base, el C7 ofrece equipamiento que incluye una pantalla táctil de 15,6 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, control por voz inteligente, seis airbags, control de descenso y de partida en pendiente, y cámara de retroceso.

La versión Luxury suma climatizador bi-zona, sunroof panorámico, ocho parlantes, cargador inalámbrico, y un completo paquete de asistencias ADAS con control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, detector de punto ciego y mantenimiento de carril.

La versión Prestige lleva la experiencia a otro nivel. Incorpora tracción integral (AWD), pantalla central deslizante de 15,6” con resolución 2.5K que puede moverse hacia el copiloto, sistema de audio con 12 parlantes, y luces frontales animadas que se sincronizan con la música (modo Musical Rhythm).

Pero lo más innovador es su “Modo Siesta”, que convierte el interior en un auténtico espacio de descanso: los asientos se reclinan automáticamente, el del copiloto ofrece masaje con fisioterapia, y se activa una iluminación ambiental suave, ruido blanco relajante y regulación automática de temperatura, ideal para una pausa en el camino.

En seguridad, incluye ocho airbags y 19 funciones ADAS, entre ellas frenado autónomo de emergencia, advertencia de colisión frontal y asistente de mantenimiento de carril.

Motor turbo y eficiencia

Debajo del capó, las tres versiones comparten un motor 1.6 Turbo GDi de 183 caballos de fuerza y 275 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades.

Según las cifras oficiales, el rendimiento es de 9,9 km/l en ciudad, 15,8 km/l en carretera y 12,9 km/l mixto (en versiones FWD). La Prestige, con tracción total AWD, registra 9,8 km/l en ciudad y 14,7 km/l en carretera.

En cuanto a dimensiones, mide 4.66 metros de largo, 1.87 de ancho, 1.67 de alto y tiene 2.72 metros entre ejes, lo que le da una presencia robusta y mayor espacio interior que su antecesor, el C5.

Durante el lanzamiento, la marca también adelantó la llegada del Omoda C7 SHS-P, una versión híbrida enchufable que arribará a Chile durante los primeros meses de 2026, ampliando así la apuesta de OMODA por una movilidad más sostenible.

Tres versiones, mismo espíritu

El Omoda C7 llega en tres versiones:

Comfort: desde $19.490.000

desde $19.490.000 Luxury: desde $21.490.000

desde $21.490.000 Prestige: desde $23.990.000

Todos los precios incluyen bono de financiamiento, y durante noviembre se suma un bono especial de lanzamiento de $500.000.

Está disponible en cinco colores: plata, gris mate, negro, blanco y verde opaco.

“El Omoda C7 eleva el estándar del SUV moderno. Combina innovación, diseño y tecnología inteligente para acompañar cada momento con estilo y bienestar”, destacó Nicolás Pietrantoni, gerente general de Omoda | Jaecoo Chile.

El nuevo Omoda C7 no solo apunta a competir en el competitivo segmento SUV, sino que también busca seducir con tecnología, diseño y confort a un público que valora la innovación, sin dejar de lado la eficiencia ni el precio.