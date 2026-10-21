ChatGPT empieza a mostrar publicidad en Chile: quiénes la verán y qué cambia

OpenAI anunció este miércoles 21 de octubre que ChatGPT empezará a mostrar anuncios en Chile. El país entra en un paquete de 14 mercados latinoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, que se suman a Brasil y México, donde la publicidad funciona desde agosto. La empresa advierte que el despliegue será gradual: partirá con pocos avisos y subirá el volumen con el tiempo.

Qué cambia para los usuarios

Quien use ChatGPT en el plan gratuito o en Go y sea mayor de 18 años empezará a ver publicidad. Los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Education siguen sin avisos. Cada anuncio aparece marcado como patrocinado y separado de la respuesta del chatbot, y OpenAI sostiene que la publicidad no influye en lo que ChatGPT contesta. También asegura que no vende datos a los anunciantes ni les entrega conversaciones, memorias o información personal, y que cada usuario puede ajustar la personalización de los avisos desde la configuración.

Tampoco habrá anuncios en chats temporales ni cerca de temas de salud, salud mental o política.

Una expansión que se aceleró

Los anuncios debutaron en Estados Unidos el 9 de febrero y durante meses se movieron entre muy pocos países. Canadá, Australia y Nueva Zelanda llegaron en marzo, y en agosto, cuando se activaron Brasil y México, el piloto sumaba nueve mercados. Desde ahí el ritmo cambió. PPC Land contabilizó 63 países en la lista de OpenAI al 23 de septiembre, una cifra que incluye 15 mercados de Medio Oriente y África del Norte sin fecha de activación confirmada. Con esta ampliación, la compañía habla de 89 y dice que más de 100.000 anunciantes han publicado avisos en ChatGPT en poco más de ocho meses.

Los anunciantes pueden contratar a través de socios tecnológicos o de Ads Manager, la plataforma de autoservicio de OpenAI, donde se crean campañas, se fija el presupuesto y se mide el rendimiento. Dave Dungan, responsable global de soluciones publicitarias de la compañía, destacó que la región tiene “una industria publicitaria dinámica”.

El contexto en Chile

El lanzamiento llega poco más de un mes antes de que entre en vigencia la Ley 21.719 de protección de datos personales, el 1 de diciembre. Según Diario Constitucional, la norma crea la Agencia de Protección de Datos Personales y da a las personas derechos de acceso, eliminación y portabilidad sobre sus datos.

OpenAI todavía no ha explicado qué tipo de segmentación aplicará en la región, y su comunicado se remite a los controles de personalización en la configuración. En Europa la compañía partió sin anuncios personalizados en el Espacio Económico Europeo y Suiza, según la documentación que recoge AirOps.