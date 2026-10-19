Una tormenta eléctrica puede ser un espectáculo para algunas personas, pero para perros y gatos los truenos pueden convertirse en una importante fuente de estrés y miedo. Algunos animales intentan esconderse, tiemblan o buscan desesperadamente a sus tutores, mientras que en casos más severos pueden intentar escapar y terminar lesionados.

El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) advierte que algunos perros pueden desarrollar respuestas de miedo intenso frente a estímulos como los truenos. Entre las manifestaciones que pueden aparecer están el jadeo, temblores, salivación, inquietud, intentos de esconderse e incluso conductas desesperadas de escape.

¿Qué hacer si mi mascota tiene miedo a los truenos?

Lo primero es mantener al animal dentro de la casa o en un espacio protegido mientras dure la tormenta. Patios, terrazas y balcones aumentan el riesgo de que una mascota asustada intente escapar, especialmente ante un trueno particularmente fuerte.

Conviene además preparar una zona segura y tranquila en la que pueda refugiarse. Puede ser una habitación interior, su cama, una transportadora abierta o simplemente el lugar que habitualmente elige para esconderse. Una manta, su juguete favorito u objetos que reconozca por su olor pueden ayudar a generar una sensación de familiaridad.

Cerrar ventanas, cortinas y persianas permite reducir tanto el ruido como los destellos de los relámpagos. También se puede mantener algún sonido habitual dentro de la vivienda, como televisión, música suave o ruido ambiental, sin subir excesivamente el volumen.

¿Hay que acariciar a un perro que tiene miedo a los truenos?

Si el animal busca compañía, no es necesario ignorarlo. Se le puede permitir permanecer cerca y entregarle contacto físico si eso lo tranquiliza.

La Universidad de Chile señala que mantener una actitud calmada y el contacto mediante caricias puede contribuir a tranquilizar a animales sometidos a situaciones de estrés. También recomienda recuperar y mantener, cuando sea posible, sus rutinas habituales.

Eso sí, tampoco es conveniente sujetar por la fuerza a una mascota que intenta alejarse o esconderse. Si encuentra un lugar seguro dentro de la vivienda, es preferible permitirle permanecer allí mientras no exista riesgo de que se lastime.

Evitar que escape durante la tormenta

Uno de los principales peligros asociados al miedo intenso es que perros o gatos huyan de la vivienda en un intento por escapar del ruido.

Por eso, antes de una tormenta se recomienda revisar puertas, ventanas, rejas y accesos hacia el exterior. En el caso de los perros, si resulta imprescindible salir, deben hacerlo con correa y arnés bien ajustados.

Colmevet recomienda mantener a las mascotas resguardadas dentro del hogar durante temporales y considerar también elementos de identificación y transporte dentro de la planificación familiar frente a emergencias.

También es importante que el animal tenga su microchip e identificación actualizados, ya que una mascota desorientada puede recorrer una distancia considerable después de escapar.

Qué no hacer cuando una mascota se asusta con los truenos

Castigar, gritar o retar al animal no hará desaparecer su miedo y puede aumentar su nivel de estrés. Tampoco se recomienda obligarlo a permanecer cerca de ventanas, sacarlo al exterior para que “se acostumbre” al ruido o impedirle esconderse si el lugar que escogió es seguro.

Otro punto importante es no administrar medicamentos humanos, sedantes u otros productos por cuenta propia. Si la reacción del animal es intensa, cualquier tratamiento farmacológico debe ser evaluado previamente por un médico veterinario.

¿Cuándo consultar a un veterinario?

Hay animales que solo muestran una inquietud leve durante las tormentas, pero otros pueden desarrollar un cuadro mucho más intenso.

Es recomendable buscar orientación veterinaria cuando el perro o gato:

intenta escapar de manera desesperada;

destruye puertas, ventanas u objetos tratando de huir;

se golpea o se autolesiona;

presenta temblores, jadeo o salivación muy intensos;

tarda mucho tiempo en recuperar la calma después de terminado el ruido;

deja de comer o cambia marcadamente su comportamiento;

reacciona de esta manera cada vez que escucha truenos, fuegos artificiales u otros sonidos fuertes.

En los cuadros más graves puede existir una fobia a los ruidos, que requiere evaluación y tratamiento. Colmevet señala que una reacción excesiva y persistente frente a truenos o petardos puede constituir un problema de conducta y no simplemente un susto pasajero.

Prepararse antes de que comience la tormenta

Si el pronóstico anticipa tormentas eléctricas, algunas medidas pueden adoptarse con varias horas de anticipación: realizar los paseos del perro antes del inicio del fenómeno, asegurar puertas y ventanas, dejar preparada su zona de refugio y mantener disponibles agua, alimento, medicamentos habituales y transportadora.

Además, frente a sistemas frontales de mayor intensidad, Colmevet aconseja incorporar a los animales al plan familiar de emergencia, incluyendo alimento y agua, documentación veterinaria, identificación, arnés o correa, jaula de transporte, frazadas y medicamentos prescritos.

La clave es reducir los estímulos, impedir posibles escapes y permitir que cada mascota encuentre una forma segura de sobrellevar el episodio. Y si cada tormenta se convierte en una crisis de miedo difícil de controlar, la recomendación es consultar a un médico veterinario antes del próximo evento.