Cirugía estética después de los 40: seguridad y recuperación entre las principales prioridades

Un análisis de los registros de ViveClinic entre enero y septiembre de 2026 muestra que el 39% de sus pacientes tiene más de 40 años. Según el centro, este grupo combina inquietudes sobre los cambios corporales con un interés por obtener resultados naturales, priorizar la seguridad y organizar una recuperación compatible con sus responsabilidades familiares y laborales.

La participación de estos pacientes varió durante el periodo analizado. En enero representaron aproximadamente el 32% del total y en septiembre, el 35%, mientras que las proporciones más altas se registraron en abril, con un 44%, y junio, con un 41%.

Según la clínica, parte de quienes consultan busca abordar cambios asociados a embarazos, variaciones importantes de peso o al envejecimiento. También identifican el deseo de sentirse más cómodos con su imagen y concretar una decisión que, en algunos casos, había sido postergada durante años.

“Los pacientes sobre los 40 suelen llegar con preguntas muy específicas. Quieren saber cómo será la recuperación, qué resultado es realista para su cuerpo y cómo organizar el procedimiento sin descuidar sus responsabilidades familiares o laborales”, explica Héctor Escobar Yau, doctor de ViveClinic.

Consultas informadas y evaluación individual

Desde el centro señalan que quienes consultan después de los 40 años suelen llegar con más información previa y buscan conocer en detalle los alcances y las limitaciones de cada intervención. La experiencia del equipo tratante, la seguridad del procedimiento y la planificación del periodo postoperatorio figuran entre sus principales preocupaciones.

En este contexto, la clínica enfatiza que la indicación de una cirugía debe considerar el estado general de salud, los antecedentes médicos y las características de cada persona, además de sus objetivos y expectativas. La edad, por sí sola, no determina si alguien es candidato a una intervención.

“No existe una cirugía estándar para una determinada edad. Dos pacientes de 45 años pueden tener condiciones de salud, objetivos y necesidades completamente diferentes. La evaluación permite determinar si una persona es candidata, cuál es el procedimiento adecuado y qué cuidados necesitará”, agrega el especialista.

En cuanto a la actividad general de ViveClinic durante el periodo analizado, los procedimientos más frecuentes fueron la lipoabdominoplastia, con 99 intervenciones; Lipovaser, con 94; las cirugías combinadas, con 43; las cirugías mamarias, con 34; y la rinoseptoplastia, con 11.

Estas cifras corresponden al total de procedimientos realizados por el centro y no exclusivamente a pacientes mayores de 40 años. La elección de una intervención para este grupo, precisan desde la clínica, debe definirse tras una evaluación individual que permita determinar su pertinencia y los cuidados necesarios.

Antecedentes, hábitos y apoyo para el postoperatorio

Como parte de la preparación previa, ViveClinic recomienda revisar cinco aspectos junto al equipo tratante:

Antecedentes médicos: informar sobre enfermedades preexistentes, cirugías anteriores y cualquier otra condición relevante para la evaluación. Medicamentos y suplementos: comunicar todos los productos que se consumen habitualmente, incluidos aquellos que no requieren receta. Tabaquismo y hábitos: conversar sobre las conductas que pueden afectar la cicatrización o aumentar los riesgos del procedimiento. Red de apoyo: organizar ayuda para el postoperatorio, especialmente durante los primeros días de recuperación. Expectativas: comprender los resultados que pueden alcanzarse y las limitaciones propias de cada intervención y de las características individuales.

Los exámenes requeridos dependerán del procedimiento, la edad y los antecedentes personales. En algunos casos, la evaluación puede incluir la participación de especialistas de otras áreas antes de autorizar la cirugía.