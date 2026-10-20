Formalizan a alcalde de Río Bueno por cohecho y lavado de dinero

¡Hola, Región de Los Ríos! ¿Cómo están? Durante una semana, las filas para entrar a una función y las conversaciones sobre películas volvieron a tomarse Valdivia. El domingo terminó la 33.ª edición del Festival Internacional de Cine, que reunió más de 200 obras y anunció su regreso para octubre de 2027. El Pudú a Mejor Largometraje fue para Para hacer una película solo hace falta un arma, del argentino Santiago Sein, mientras que Hijas únikas, de Alba Gaviraghi, recibió el premio a Mejor Película Chilena.

Vamos con la edición de esta semana:

Río Bueno: Fiscalía formalizó al alcalde Luis Reyes por cohecho agravado y lavado de activos. Investiga pagos de contratistas y $90 millones en depósitos cuyo origen no ha sido identificado.

Accesos a Valdivia: el MOP prepara otra postergación de la licitación. La recepción de ofertas, fijada para diciembre, pasaría al primer trimestre de 2027.

Cuentas de luz: Los Ríos enfrentaría un alza del 6,2% desde enero, mientras en 13 regiones se proyectan rebajas. Carla Amtmann pidió medidas al Gobierno.

Daño ambiental: un fallo ordenó reparar los suelos intervenidos por cuatro parcelaciones de la costa valdiviana y restablecer el acceso de una comunidad mapuche a un sendero tradicional.

FICValdivia: cuatro cortos de estudiantes de la UACh se exhibieron en el festival y un egresado obtuvo el Premio EGEDA Chile con un documental en postproducción.

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Río Bueno: alcalde formalizado tras alertas por contratos municipales

La Fiscalía de Los Ríos formalizó este lunes al alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, por cohecho agravado reiterado y lavado de activos. Según los antecedentes expuestos ante el Juzgado de Garantía de la comuna, el jefe municipal habría recibido al menos $36.360.000 de empresarios y contratistas a cambio de favorecerlos en licitaciones, contratos y pagos de obras entre 2017 y 2022. En la investigación también aparecen $90 millones depositados en efectivo en su cuenta personal, cuyo origen no ha podido identificar el Ministerio Público.

Una de las operaciones investigadas corresponde a $27.860.000 que Reyes habría recibido de un empresario de la construcción cuyas sociedades obtuvieron contratos municipales. Según la Fiscalía, el alcalde intervino para favorecer a esas empresas en procesos de licitación, acelerar el pago de trabajos y condonar multas por incumplimientos contractuales. También le atribuye haber recibido $3 millones del representante de una productora que se adjudicó por $85 millones la organización de la Semana Riobuenina de 2020. Según la investigación, esa licitación fue direccionada para beneficiar al proveedor.

A esos pagos se suman $5.500.000, atribuidos a otro empresario constructor, quien no pudo ser formalizado el lunes porque presentó una licencia médica. En total, la investigación involucra a siete personas, aunque solamente seis comparecieron a la audiencia, entre ellas la conviviente de Reyes, una secretaria vinculada a las empresas constructoras y un funcionario municipal. La Fiscalía también investiga el uso de cuentas de terceras personas para ocultar el origen de parte de los fondos, razón por la que formalizó por soborno a dos empresarios y por lavado de activos a otras tres personas, además de los delitos atribuidos al alcalde.

Las contrataciones municipales ya habían sido cuestionadas ante Contraloría. Según una investigación publicada este lunes por Reportajes Teletrece, en abril de 2023 la organización Chile Transparente denunció posibles irregularidades en licitaciones, concentración de contratos en determinados proveedores y antecedentes tributarios de una empresa. Contraloría respondió entonces que evaluaría incorporar esos antecedentes a la planificación de futuras auditorías.

En mayo de 2026, una segunda denuncia, esta vez anónima, volvió a advertir sobre las adjudicaciones municipales. El escrito identificó 27 órdenes de compra y licitaciones por unos $3.000 millones y solicitó contrastarlas con movimientos bancarios vinculados al alcalde. La respuesta llegó el 3 de agosto, cuando Contraloría comunicó que se abstendría de emitir el pronunciamiento solicitado debido a sus recursos limitados y a los criterios de priorización de sus fiscalizaciones.

El organismo precisó, sin embargo, que desde 2022 había realizado diversas auditorías en la Municipalidad de Río Bueno, entre ellas revisiones de adquisiciones, cuentas corrientes y contratos de obras. Según informó a T13, algunos de esos procedimientos derivaron en antecedentes remitidos al Ministerio Público. La denuncia de mayo, en cambio, no dio lugar a una nueva fiscalización.

La investigación penal comenzó en 2022 e incluyó diligencias como el levantamiento del secreto bancario y la revisión de movimientos financieros. El Consejo de Defensa del Estado también presentó una querella. La defensa de Reyes, encabezada por el abogado Juan Enrique Urrutia, rechaza las imputaciones y atribuye la investigación a motivaciones políticas. Sobre las transferencias cuestionadas, el abogado dice que existen explicaciones relacionadas con aportes de campaña, asuntos familiares y servicios profesionales.

La audiencia continuará hoy martes 20 de octubre, cuando el tribunal resuelva las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para los seis imputados formalizados.

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Accesos a Valdivia: MOP prepara segunda postergación de la licitación

En agosto, el Ministerio de Obras Públicas postergó de septiembre a diciembre la recepción de ofertas para construir las dobles vías de acceso norte y sur a Valdivia. Ahora, la Dirección General de Concesiones informó a El Mercurio que gestiona otra ampliación del plazo, con la intención de recibir las propuestas de las empresas durante el primer trimestre de 2027.

La licitación comenzó en diciembre de 2025 y contempla la intervención de 86,7 kilómetros de las rutas 202 y 206, que conectan Valdivia con Mariquina y Paillaco. Las obras incluyen dobles calzadas, puentes, enlaces, calles de servicio y pasarelas, con una inversión oficial de 14,83 millones de UF. Cuando se anunció el proceso, el MOP proyectaba adjudicar la concesión durante el primer trimestre de 2027 y poner en servicio la totalidad de las obras en 2035.

La Dirección General de Concesiones dice que la nueva ampliación busca reestructurar el proyecto y distribuir mejor los riesgos entre el Estado y las empresas para atraer a interesados. “Se está gestionando la ampliación de plazo”, comunicó el organismo. Su directora, Lorena Herrera, dice que están revisando los proyectos para conseguir mejores ofertas y contratos que puedan ejecutarse dentro de los plazos previstos.

Por ahora, la ficha oficial del proyecto mantiene el 11 de diciembre de 2026 como fecha para recibir las propuestas y el 15 de enero de 2027 para abrir las ofertas económicas. El ministerio todavía no publica el nuevo calendario ni ha precisado si la modificación afectará la adjudicación o el inicio de las obras.

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Un mensaje de la UACh

Lanzan libro infográfico que invita a descubrir y comprender la Patagonia chilena

El Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile realizó en el marco del VI Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal, el lanzamiento de “Patagonia Chilena Infográfica”. El libro es fruto de la colaboración entre el Programa Austral Patagonia, el infografista Juan Pablo Bravo, Ediciones UACh y Pehuén Editores, pero, sobre todo, de muchas personas que aportaron su tiempo y conocimiento para lograr un magnífico resultado. Único en su tipo, el libro propone un recorrido didáctico y profundo por las características geofísicas, naturales y socioculturales que hacen de la Patagonia chilena una región única en el mundo.

A través de cuatro capítulos y 130 páginas, el libro reúne y traduce a lenguaje infográfico información científica actualizada sobre temas como la formación geológica de la Patagonia chilena, su sistema archipelágico, sus ecosistemas y biodiversidad; su demografía, la vocación productiva, identidad y tradiciones de sus habitantes, entre muchos otros. En su último capítulo muestra, además, el mosaico de áreas protegidas que cubren parte importante del territorio y maritorio de Patagonia, ordenadas según la nueva categorización establecida por la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas así como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Junto a ello, el libro da cuenta del estado de gestión de esas áreas protegidas, las amenazas a las que están expuestas y los grandes desafíos que aun enfrentan para cumplir con sus objetivos de conservación de biodiversidad, generación de bienestar humano y desarrollo local.

“Entender por qué la Patagonia chilena es tan valiosa desde el punto de vista natural y cultural, es muy necesario para movilizar los esfuerzos y compromisos necesarios para su protección, y en eso la divulgación de la ciencia y conocimiento cumple un rol fundamental. Por eso, como Universidad que busca contribuir al desarrollo sostenible del sur del país a través de la generación de conocimiento y su transferencia, estamos muy orgullosos de poner a disposición este libro realizado junto a Ediciones UACh”, señaló el Dr. César Guala, director del Programa Austral Patagonia y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UACh.

Cabe destacar que el libro contó con el aporte de destacados revisores y fotógrafos, así como de la organización The Pew Charitable Trusts sin la cual la creación de esta obra no hubiese sido posible. Patagonia Chilena Infográfica se encuentra disponible de manera gratuita en formato digital en el sitio web del Programa Austral Patagonia, mientras que su versión impresa se encuentra en las principales librerías del país.

Ver https://programaaustralpatagonia.cl/publicaciones/Libro-digital-PATAGONIA- CHILENA-infografica.pdf

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Mientras la luz bajaría en 13 regiones, en Los Ríos se registrará un alza de 6,2%

Mientras en 13 regiones de Chile las cuentas de electricidad podrían bajar a partir de enero, Los Ríos enfrentaría un aumento del 6,2%, el mayor del país. Así lo establece el informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que proyecta una disminución promedio nacional de 4,3%. También se anticipan incrementos en Los Lagos, de 4,9%, y Magallanes, de 2,4%.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, cuestiona la proyección y pide al Gobierno central y regional informar qué medidas adoptará para enfrentar el aumento. Recuerda que las familias ya tienen dificultades asociadas al desempleo, las lluvias y el encarecimiento de los combustibles y la parafina. “La situación está difícil, es la gota que rebalsa el vaso y para ello necesitamos acciones concretas ya”, dijo a Río en Línea.

El seremi de Energía de Los Ríos, Juan Manuel Taladriz, afirmó a El Austral que el incremento está relacionado principalmente con la congestión de la red de transmisión eléctrica y el retraso de la ampliación de la línea Cautín-Ciruelos. Esas limitaciones, señaló, encarecen el suministro en el sur. También sostuvo que hay que avanzar en nuevos proyectos de generación, incluidos parques eólicos en Paillaco, cuya ejecución permanece pendiente.

La estimación todavía no es definitiva. La CNE publicará en noviembre el informe con las variaciones tarifarias que comenzarían a aplicarse durante el primer semestre de 2027.

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Parcelaciones en la costa de Valdivia: fallo obliga a reparar daño ambiental

La apertura de caminos, la construcción de terrazas y los movimientos de tierra en cuatro proyectos inmobiliarios de la costa de Valdivia provocaron daños significativos al suelo, según estableció el Tercer Tribunal Ambiental. En una sentencia dictada el 8 de octubre, el tribunal acogió la demanda presentada por el Estado contra los responsables de las parcelaciones Cutipay I, Cutipay II, Canelales y Pilolcura, y les ordenó elaborar un plan para reparar las áreas intervenidas.

Según el fallo, las obras se realizaron en terrenos con pendientes pronunciadas y suelos de recuperación lenta. La remoción de la vegetación y de las capas superficiales favoreció procesos de erosión y aumentó el riesgo de remociones en masa. El tribunal constató intervenciones de vegetación en los cuatro loteos, pero solamente en Pilolcura consideró acreditado un daño significativo al bosque nativo, por la extensión de la tala y la pérdida de hábitat dentro del Sitio Prioritario Curiñanco.

En Pilolcura, la sentencia estableció, además, que el impedimento de acceso al sendero Pililín, utilizado tradicionalmente por comunidades mapuche lafkenche para desplazarse, recolectar recursos naturales y desarrollar prácticas culturales, produjo un daño a sus formas de vida. Por eso, junto con las medidas de recuperación ambiental, el tribunal ordenó restablecer el acceso al sendero mediante un acuerdo con la comunidad vinculada al Título de Merced Félix Alba Huichaman.

La demanda fue presentada en enero de 2022 por el Consejo de Defensa del Estado, y ese mismo año el tribunal ordenó paralizar las obras de los cuatro proyectos mientras se tramitaba la causa. La sentencia atribuyó responsabilidad solidaria a Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., Inmobiliaria Pilolcura Ltda. y tres personas vinculadas con la ejecución y administración de las iniciativas: Carmen Delgado Monsálvez, Luis Daniel Pino Díaz y Luis Emilio Pino Delgado.

Los responsables deberán presentar al tribunal, dentro de 60 días desde la notificación de la sentencia, un plan que incluya estudios de degradación del suelo, medidas para controlar la erosión, estabilización de laderas y recuperación de la cobertura vegetal. En Pilolcura deberá contemplar también la reintroducción de especies nativas, entre ellas el olivillo, y la organozación de una mesa de trabajo con la comunidad afectada para acordar el acceso al sendero. El plan también deberá informar a los propietarios de las parcelas ya vendidas sobre los riesgos detectados y las medidas previstas. La paralización de las obras, decretada en 2022, se mantendrá hasta que el plan sea presentado y aprobado.

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Estudiantes y egresados de la UACh destacan en FICValdivia

Según el balance publicado por la Universidad Austral de Chile, cuatro cortometrajes realizados por estudiantes de su Escuela de Creación Audiovisual formaron parte de la programación de la 33.ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Las obras se exhibieron en la sección Ventana de Cine Austral: Garantía de por vida, de Daniel Lobos; Las piedras que se esconden en el río, de Violeta Bernal; Receta para un desastre, el caso queque, de Mai Pazkal González; e Inercia, de Francisca Beas.

Entre los egresados, Francisco Vergara presentó el cortometraje Espejismos de agua, mientras que Bastián Mason Guerrero obtuvo el Premio EGEDA Chile con A la mar fui por naranjas, un largometraje documental que se encuentra en posproducción. El reconocimiento fue entregado en la sección Encuentros Australes, dentro de Cine Chileno del Futuro, espacio dedicado a proyectos que todavía están en desarrollo.

Otros tres estudiantes, María José Vásquez, Harold Gillibrand y Vanesa Martín, participaron durante sus prácticas profesionales en el equipo de realización de Detrás de la lluvia, película de Valeria Sarmiento que tuvo su estreno nacional en el festival. La presencia de la UACh incluyó además conversatorios sobre crítica cinematográfica, memoria audiovisual y documental, mientras que la Galería Réplica acogió obras de la sección Cine Expandido.

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