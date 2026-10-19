Los 501 negocios de la alcaldesa de Hijuelas con el Estado

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¡Buenos días, Región de Valparaíso! El boletín de hoy viene un poco más cargado que lo habitual, así que sin mayor preámbulo paso directo a contarles qué noticias trae:

La primera de ellas es un reportaje: Protec Chile, empresa de la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (Ind., ex-UDI), ha recibido y aceptado 501 órdenes de compra de 37 organismos públicos desde el 2021. De ellas, 87 fueron emitidas después de que entrara en vigencia una ley que prohíbe a sociedades con participación de alcaldes vender servicios de seguridad al Estado. Tras consultas de Aquí Valparaíso, el Registro Civil terminó anticipadamente uno de los contratos. Rossat aseguró desconocer la norma y afirmó que revisará su alcance.

Exclusiva: el Caso Narcomaderas llegó a la Región de Valparaíso. En la capital regional y San Antonio permanecen 13 contenedores con madera boliviana con trazas de drogas. El Gobierno prepara su destrucción, mientras recursos judiciales buscan frenar la posible quema y Bolivia ha expresado preocupación por la investigación chilena.

En entrevista con Aquí Valparaíso, la bióloga marina (UV), Constanza Araya, advirtió que han aumentado los varamientos de ballenas en Chile y apuntó principalmente a causas humanas, como choques con embarcaciones y redes de pesca. Llamó a no acercarse a ejemplares muertos y a reportarlos a las autoridades.

Los delitos sexuales contra menores de edad aumentaron un 25% en la Región de Valparaíso durante el segundo trimestre de 2026. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las víctimas pasaron de 150 en 2025 a 187 este año. El alza se concentró principalmente en los abusos sexuales.

El proyecto “Mujeres en la Escena”, que reúne a siete compañías de teatro lideradas por mujeres, realizará funciones y talleres gratuitos en distintas localidades de la región hasta enero de 2027.

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Alcaldesa de Hijuelas ha realizado 501 negocios con el Estado: 87 son ilegales según nueva ley de Seguridad Privada

La empresa de seguridad Protec Chile, de propiedad de la alcaldesa y exconcejala de Hijuelas, Verónica Rossat (Ind., ex-UDI), ha recibido y aceptado 501 órdenes de compra de parte de 37 organismos del Estado. Los negocios fueron realizados entre el 23 de julio de 2021 –cuando asumió como concejala– y el 15 de octubre de 2026. La información fue detectada a través de la plataforma de transparencia EstadoClaro.cl como resultado entre el cruce de la declaración de patrimonio de la autoridad y la información disponible en el portal Mercado Público.

Del total, 320 órdenes de compra fueron recibidas por la empresa mientras Rossat se desempeñó como concejala y 181 desde que ejerce como alcaldesa. Además, 381 fueron ejecutadas vía licitación: 96 por trato directo y 20 mediante el mecanismo de compra ágil (9 de ellas no presentaron una causal informada). Todas fueron recepcionadas en conformidad o aceptadas por los servicios públicos que adquirieron, en general, prestaciones de guardias de vigilancia e instalación y monitoreo de alarmas.

Según declaró Rossat a Aquí Valparaíso, en ningún caso utilizó su cargo como concejala o alcaldesa para favorecer los negocios de su empresa: “Ni los conozco (a las contrapartes). No participo en las licitaciones. No estoy yo ahí”. La mayoría de los contratos han sido ejecutados con la Municipalidad de Ovalle, el hospital de esa ciudad y el Registro Civil.

Ninguna de las órdenes de compra fue extendida por la Municipalidad de Hijuelas, lo cual sería ilegal, considerando que Rossat es alcaldesa y tiene el 75% de los derechos de la compañía, cuya razón social es Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda.: “Nunca he trabajado con el municipio. Sería tonta. Tú ves que tenemos un montón de clientes. Somos una empresa que existe hace 38 años (…). Es todo legal”, afirmó.

“No tengo idea de la norma”

Sin embargo, la jefa comunal desconocía que el 28 de noviembre de 2025 comenzó a regir la Ley 21.659 sobre Seguridad Privada, cuyo artículo 36 prohíbe expresamente que empresas privadas, de propiedad o con participación de autoridades (como alcaldes o concejales), vendan servicios de seguridad al Estado.

En específico, la norma señala que: “No podrán prestar servicios de seguridad privada a la Administración del Estado o a las corporaciones autónomas de derecho público las personas jurídicas en las que tenga participación el Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios (…) alcaldes, concejales o las personas que tengan la calidad de cónyuge, convivientes civiles, hijos adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichas autoridades”.

“No tengo idea (de la norma), pero no podrían prohibir, porque estarían prohibiendo la libertad de asociación, la libertad de trabajo. O sea, en una sociedad anónima donde yo compro acciones, no podría ser accionista (…). No me pueden prohibir ser socia de una empresa que es lícita, que está con toda la documentación legal (…). No sé, yo tendría que estudiarla, pero me parece que sería inconstitucional, porque tenemos la Constitución que dice la libertad de asociación (…). Sería una norma que estaría impidiendo una libertad que está consagrada en el artículo 19 de la Constitución”, afirmó la alcaldesa y también abogada de la Universidad de Chile.

“Muchos hacen contratos con el Estado (mediante) sociedades donde pertenecen. De repente uno no puede vivir de este sueldo nomás, pues no. Probablemente (tengo) la mayor (cantidad de contratos), pero no soy la única”, se justificó Rossat.

Registro Civil informa del término anticipado de contrato con empresa de Rossat

Según la misma plataforma, desde la fecha de entrada en vigor de la Ley sobre Seguridad Privada, la sociedad de Rossat ha vendido 87 servicios a 20 organismos públicos: 12 órdenes de compra fueron realizadas por el Servicio de Salud de Coquimbo (7 de ellas, por el Hospital de Ovalle), 11 por el Cesfam Llay Llay, 11 por el Hospital de Putaendo, 10 por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y 6 por el Registro Civil.

64 de las 87 provienen de 12 licitaciones adjudicadas antes del 28 de noviembre de 2025. En cambio, 17 se concretaron a partir de 9 licitaciones adjudicadas después de la entrada en vigencia de la norma. Una de ellas corresponde al Registro Civil, que extendió el 10 de agosto de 2026 una orden de compra para contratar la instalación de alarmas con monitoreo para sus oficinas en Valparaíso por $50.769.427.

El viernes pasado, tras ser consultada por Aquí Valparaíso, la institución informó el término anticipado del contrato de seguridad privada: “En el marco de los procesos permanentes de control interno y auditoría preventiva, la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Registro Civil e Identificación informa la resolución de término anticipado del contrato de provisión de servicios de seguridad privada suscrito con la proveedora Empresa y Sociedades Profesionales de Seguridad Limitada”.

“Esta medida se adopta en estricto cumplimiento de los marcos normativos vigentes, en particular de las disposiciones sobre probidad administrativa y las exigencias contempladas en la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada”, agregó.

“Una disposición escondida en una ley que no trata de inhabilidades”

Martín Loo, profesor de Derecho Administrativo de la PUCV, explicó a Aquí Valparaíso que lo realizado por el Registro Civil es la consecuencia directa de la aplicación de la nueva normativa: o los organismos públicos que hicieron negocios con esta sociedad inician procedimientos para dejar sin efectos los contratos, o la alcaldesa debe dejar la sociedad.

“Hay un problema de ilegalidad. Pero es un problema de ilegalidad sobreviniente. Es decir, todos los contratos que se celebraron antes de esta época tienen que revisarse. Y los que se celebraron con posterioridad a esta época son ilegales de frentón. Pero yo te podría afirmar que nadie conoce esta norma”, dijo el académico.

Una norma que nadie conoce. “Para ser justo. hay que tener en cuenta que seguramente esta norma nadie la conoce. Hay que ser superhumanos, porque yo te garantizo que ni la alcaldesa de Hijuelas ni el alcalde de Ovalle saben de tal cosa. Es una disposición escondida en una ley que no trata de esto, no trata de inhabilidades: trata de seguridad”, agregó Loo.

La alcaldesa Rossat señaló que va a revisar la norma: “Vamos a ver cuál es el espíritu (…). Uno tiene que ver la ley y ver si eso es para nuevas empresas o para los nuevos contratos”. Según la autoridad, esta no podría aplicar ahora “por muchas razones”.

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Caso Narcomaderas llega a la Región de Valparaíso: Gobierno prepara destrucción de 13 contenedores con trazas de drogas

El caso narcomaderas llegó a la Región de Valparaíso. Trece contenedores con madera con trazas de drogas, provenientes de Bolivia, fueron incautados en los puertos de Valparaíso y San Antonio como parte de la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota. Según pudo confirmar Aquí Valparaíso, la semana pasada el Gobierno estaba ultimando los preparativos para realizar la quema de la carga en un lugar aún por definir.

La indagatoria se inició en octubre de 2025, cuando personal de la Armada detectó, en el puerto de Arica, la presencia de sustancias ilícitas en uno de los 61 contenedores requisados a 23 empresas bolivianas. Un análisis posterior, realizado por el Instituto de Salud Pública (ISP), reveló trazas de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, ketamina y cafeína.

Según reportó Aquí Arica, el fiscal regional Mario Carrera envió 13 de los 61 contenedores a la V Región por motivos de espacio. En el norte, y por orden del tribunal de garantía de Arica, la carga de los otros 48 contenedores (que almacenaban 1.265 toneladas de madera) ya fue incinerada en una operación que lideró el Servicio de Salud de Arica.

Consultado el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio sobre qué sitios se evalúan para realizar la destrucción de la carga, en qué fecha y a través de qué método, declinó entregar una respuesta por la reserva de la causa.

Desde el Gobierno tampoco se aclaró si las maderas serán destruidas antes de que la Corte Suprema resuelva un recurso de protección presentado por una de las empresas a las que se incautó la carga (Maderas Siempre Verde), para frenar la incineración de sus mercancías. En paralelo, este martes, en el tribunal de garantía de Arica se realizará una audiencia para revisar la solicitud de dos defensores de madereros bolivianos, que también pidieron suspender las quemas. Si bien la resolución no aplicará en Arica, sí podría afectar la diligencia pendiente en San Antonio y Valparaíso.

El caso ha adquirido relevancia internacional, sobre todo por la visita que realizó el Presidente José Antonio Kast a su par boliviano, Rodrigo Paz, el pasado 16 de octubre. Y porque empresarios y autoridades bolivianas han cuestionado los análisis y la investigación realizada por la Fiscalía de Chile.

El 8 de octubre, poco antes de ese encuentro, las cancillerías de Chile y Bolivia emitieron un comunicado conjunto en el que el canciller boliviano Héctor Huanca expresó la preocupación de su Gobierno respecto de determinados cargamentos de madera de su país en puertos chilenos, “particularmente por las consecuencias que las investigaciones en curso pudieran generar sobre operadores y exportaciones bolivianas”.

Asimismo, el comunicado apeló al “debido proceso y las garantías correspondientes” y a la importancia de “fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (…) para facilitar la investigación y trazabilidad de las cargas, sin menoscabar el normal desarrollo del comercio legítimo ni el derecho de Bolivia al libre tránsito”. Este último, amparado en el Tratado de Paz y Amistad de 1904.

Un mensaje de la PUCV

Masiva convocatoria reunió a más de mil estudiantes y titulados en la Feria Laboral PUCV

Con el propósito de generar nuevas oportunidades de desarrollo profesional y fortalecer los vínculos con el mundo del trabajo, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realizó la decimotercera versión de su Feria Laboral, instancia que reunió a más de mil estudiantes y titulados de distintas carreras y que contó con la presencia de cerca de 70 empresas y organizaciones.

La actividad, desarrollada en la Casa Central, permitió a las y los asistentes conocer ofertas de prácticas profesionales, programas trainee, primeros empleos y oportunidades laborales a través de los distintos stands para establecer contacto directo con los representantes.

Organizada en el marco del Programa Emplea PUCV, de la Dirección de Empleabilidad y Red Alumni, la iniciativa forma parte del trabajo permanente que desarrolla la casa de estudios para acompañar las trayectorias profesionales de su comunidad, entendiendo que el vínculo con sus estudiantes no termina al momento de la titulación y se proyecta hacia las distintas etapas de su vida laboral.

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Bióloga marina (UV), Constanza Araya: “Es común ver ballenas. Lo que no es común es verlas muertas”

El martes de la semana pasada, una ballena jorobada de ocho metros de longitud fue hallada muerta en la playa Los Coirones de Zapallar. De acuerdo con la evaluación preliminar realizada por el municipio, el animal llevaba entonces entre tres y cuatro semanas varado en la costa, y presentaba un avanzado estado de descomposición. Según reportó El Mercurio de Valparaíso, Sernapesca trabaja ahora en su disposición final.

No es el primer cetáceo que aparece fallecido en las costas de la Región de Valparaíso: desde julio, otro cetáceo se descompone lentamente en la playa Negra de Concón. Asimismo, y según fuentes expertas consultadas por este medio, el mes pasado aparecieron otros dos ejemplares de ballenas jorobadas sin vida en Coquimbo y Maullín. El fenómeno no sería exclusivo de Chile: en Puerto Madryn, Argentina, se han reportado cerca de 300 ballenatos muertos entre julio y septiembre.

Para Constanza Araya, bióloga marina formada en la UV, especializada en biodiversidad y conservación, y directora administrativa de la ONG ECOMAR, este fenómeno es preocupante y lo atribuye, principalmente, a factores antrópicos: “La causa principal, la número uno en los varamientos de ballenas, es por causa humana, ya sea porque chocan con embarcaciones o quedan enredadas en las redes de pesca, entonces no pueden salir a tomar aire y ahí terminan asfixiándose”.

―Entonces, ¿no es normal encontrar una ballena varada en la costa?

―Es que en el último tiempo ha aumentado la cantidad de varazones de ballenas en Chile. Han habido varios estudios de profesionales de mamíferos que han estado publicando al respecto y también por causas de muerte. Lo importante es cuando vara un animal, sobre todo una ballena, dar aviso, hacer el registro, porque así se pueden tomar medidas. Por ejemplo, (con las) rutas de embarcaciones que justo estén pasando por rutas de ballenas y que las están afectando y eventualmente perjudicando.

―¿Han existido otros registros similares, este año?

―No es la primera especie que se encuentra varada este año en la región, lo que lo hace bastante preocupante, porque son especies que tienen un estado preocupante de conservación. Y justo estamos en una época en que ellas se están moviendo hacia el norte de Chile. Entonces, es común ver ballenas, lo que no es común es verlas muertas. Entonces ahí es preocupante.

―¿Por qué viajan al norte?

―Principalmente las ballenas tienen estos movimientos al sur y al norte dependiendo de la época. En verano viajan al sur a reproducirse y al norte a alimentarse. Pero también tenemos algunas poblaciones que se quedan en el norte porque es muy nutritivo, hay mucho alimento ahí. Por eso es común ver ballenas en esta época en la zona, porque es en una época muy nutritiva. Venimos de hartas lluvias, entonces hay más alimento en el mar disponible para ellas.

―¿Qué precauciones deberían tener las personas que se encuentran con un ejemplar en estas condiciones?

―Lo importante es saber que la gente no se debe acercar. Obviamente, es algo novedoso ver una ballena, porque normalmente no vemos ballenas, pero es un peligro sanitario. Entonces, mantener la distancia con ella, no tocarla y esperar que las autoridades tomen acción frente a esta especie, si la van a enterrar o qué van a hacer con ella.

―¿Qué pasa en la naturaleza cuando mamíferos tan grandes varan?, ¿cómo afecta la cadena trófica?

―Una ballena muerta no es un animal perdido. Cuando varan y se van hacia el fondo, dan muchos nutrientes a los animales que se los comen y los huesos terminan adhiriéndose a otros animalitos. Entonces, forman un ambiente nuevo que puede albergar más vida. Además, las ballenas comen toneladas de krill, que come algas, y eso absorbe dióxido de carbono. Entonces, todo ese carbono que ellos absorbieron del aire, que es contaminación, se va hacia el fondo y no vuelve a liberarse. Entonces, también son reservorios naturales de contaminación. Son esenciales en las cadenas, tanto para descontaminar como para la alimentación.

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Delitos sexuales contra menores aumentan un 25% en la Región de Valparaíso

Los delitos sexuales contra menores de edad registraron un aumento cercano al 25% en la Región de Valparaíso durante el segundo trimestre de 2026, según cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, publicadas por La Estrella de Valparaíso. En ese periodo hubo 187 víctimas, mientras que entre abril y junio de 2025 se contabilizaron 150, lo que representa un incremento de 37 casos, equivalente a un 24,7%.

Del total registrado durante el segundo trimestre de este año, 34 casos fueron violaciones y 153, abusos sexuales. En el mismo periodo de 2025 se registraron 31 víctimas de violación y 119 de abuso sexual. El principal aumento, por tanto, se produjo en los abusos sexuales, que pasaron de 119 a 153 víctimas, un crecimiento de aproximadamente 29%.

Las cifras muestran además que los menores de 14 años concentraron la mayor cantidad de víctimas. Durante 2026 hubo 105 víctimas menores de 14 años por abuso sexual y 48 de entre 14 y 17 años. En las violaciones, en tanto, se registraron 19 víctimas menores de 14 años y 15 adolescentes de entre 14 y 17 años.

En el Gran Valparaíso, Valparaíso, Quilpué y Viña del Mar se concentraron los números más altos, según la publicación. Valparaíso registró 9 víctimas de violación y 28 de abuso sexual durante el segundo trimestre; Viña del Mar, en tanto, contabilizó 21 víctimas de abuso sexual, mientras que en Quilpué las cifras mostraron una baja respecto del mismo período del año anterior.

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Compañías de teatro, lideradas por mujeres, realizarán funciones gratuitas en Quilpué, La Calera, Concón, Cabildo y El Quisco

El proyecto “Mujeres en la escena: itinerancia en la Región de Valparaíso”, que se inició en agosto con talleres gratuitos sobre gestión cultural en Concón y Cabildo, continuará este sábado 24 de octubre en Colliguay, comuna de Quilpué, con dos funciones de teatro en el Teatro Cúpulantü.

La iniciativa, que cuenta con enfoque de género, reúne a siete compañías de artes escénicas lideradas por mujeres. Estas agrupaciones teatrales llevarán sus montajes a distintas localidades de la Región de Valparaíso hasta enero de 2027. En total, el programa contempla 17 funciones, 19 actividades de mediación y tres actividades complementarias.

La jornada en Colliguay comenzará a las 17:00 horas con Ciclo de vida y muerte, de Pájaras en Vuelo, una propuesta de narración oral dirigida a niñas, niños y sus familias. A las 19:00 horas se presentará Junta de Vecinas N° 91, de la Compañía La Punto Cruz, montaje centrado en las relaciones, conflictos y formas de participación de un grupo de mujeres en una organización territorial.

Tras su paso por Putaendo el 10 de octubre y la próxima fecha en Colliguay, el recorrido continuará el 7 de noviembre en La Calera; el 21 de noviembre en Concón; el 5 de diciembre en Cabildo; el 19 de diciembre en El Quisco; y el 9 de enero en El Retiro, Quilpué. La programación y sus actualizaciones estarán disponibles en el Instagram @mujeres_en_la_escena.

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