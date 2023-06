Acusan falta de ética periodística y de colaboración a productores del podcast sobre Anna Cook

“No nos representa, porque no respetaron el cese de colaboración, insistiendo incluso en un grado que pudo haber puesto en peligro una investigación que supuestamente es tan importante para ellos”, acusa el comunicado del Equipo Justicia para Anna Cook. Asimismo, señalan “falta de ética profesional” del grupo de periodistas por publicar información “reservada” de la investigación, no cooperar ni con la familia ni el sistema judicial para avanzar en la causa e incluso mencionan una situación de hostigamiento ocurrida en el cementerio cuando se exhumó el cuerpo de la joven.

Ana María Villarroel González era una joven Dj lesbiana de 26 años. El 2 de agosto de 2017 fue ingresada en el hospital del Salvador de Providencia sin signos vitales desde su domicilio y hasta hoy, la única certeza es que no hay esclarecimiento de su muerte, producida luego de una junta entre amigos en el departamento que arrendaba en la misma comuna.

El 7 de junio de 2023, un equipo de periodistas publicó a través de Spotify un podcast-documental llamado “¿Quién mató a Anna Cook?”, que libera de manera semanal un nuevo episodio. Tras pocas semanas, el equipo detrás de la producción sonora liderada por el periodista Rodrigo Fluxá, comunicó a través de la prensa su celebración por haberse convertido en lo más escuchado en Chile.

Con orgullo, a través de un comunicado se festejó el resultado de una investigación que tomó más de cinco años y recopila más de 400 páginas de archivos. “Llegamos a un punto en que efectivamente tenemos información que no tiene Fiscalía y que tampoco tiene la mamá de Ana, que son como los polos en disputa (…). Hay información relevante para el caso (…) Ya lo que haga la justicia después con esas preguntas nos son facultades de nosotros”, señaló Fluxá en entrevista con ADN.

“No nos representa”

Luego de la llegada de antecedentes sobre el descontento del Equipo de Justicia por Anna Cook por la publicación del podcast, El Mostrador Braga se contactó para conocer su postura sobre el caso y solicitar una entrevista, pero dada la circunstancia de la investigación, invitaron a leer y publicar el comunicado elaborado por el equipo y publicado el 14 de junio.

En el mismo, cuentan su posición y aclaran puntos relevantes relacionados al caso de manera cronológica. En primer lugar, comentan que el primer contacto que tuvo Kattia, madre de Anna Cook, con el equipo periodístico de Fluxá fue a través de la periodista Valentina Millán, ya que Rodrigo Fluxá nunca habló con ella, incluso después del lanzamiento del podcast.

Estos primeros acercamientos se realizaron en un contexto en el cual Kattia buscaba una abogada que asumiera el patrocinio de la causa y ya había percibido una “profunda discriminación institucional” que, a juicio del equipo, ha caracterizado el tratamiento de la justicia para con el caso de la joven Dj.

“En dichos acercamientos, este equipo – mandatado por Fluxá- ofreció a Kattia, madre de Anna que, a cambio de colaborar con ellos, le compartirían el material acumulado durante el tiempo que duró la investigación”, menciona el comunicado. El podcast se estrenó el 7 de junio y hasta la fecha “nunca se compartió tal información”, subraya.

En junio de 2022, el equipo jurídico que asumió la representación del caso le recomendó a la familia de Cook “cortar cualquier tipo de colaboración con el equipo periodístico, precisamente porque nunca compartieron los antecedentes relevantes de los cuales se han jactado poseer”. Así, el comunicado señala que “la supuesta finalidad de ayudar a Kattia no es tal”.

A la par, desde el Equipo Justicia para Ana Cook rebelaron que la información que comunicada a la madre es que el resultado de la investigación se volcaría en un libro, y el cambio de formato “puede hacer presuponer” que el equipo periodístico no tenía el material suficiente como para sustentar el lanzamiento de un libro y, en consecuencia “la calidad del material recopilado no es la que se pretendía”, relatan.

El equipo además destacó que el estado actual de la causa de Anna Cook es el de investigación desformalizada y en atención a los delitos que se investigan fue declarada como secreta. “Como tal, su acceso está reservado de manera exclusiva a los intervinientes de la causa, es decir, a Kattia González, madre de Anna Cook en calidad de víctima, sus abogades y la Fiscalía”, añade.

“Cuando el equipo de Fluxá – que nunca proporcionó a Kattia, ni a su equipo, información relevante – comenta públicamente piezas reservadas de la investigación, procede de una manera que no se condice con la ética profesional que debiera regir toda actividad periodística relacionada con hechos penales, con investigación en desarrollo”, recalca.

Asimismo, desde el equipo acusan que pese a conocer la nueva nueva forma de posicionarse frente a ellos, el equipo de periodistas liderados por Fluxá “insistió hasta el hartazgo” y según comentan, uno de ellos llegó incluso al cementerio cuando se exhumó el cadáver de Ana en enero de este año. “Al ser sorprendido por un funcionario de la PDI que constató que no tenía autorización para estar en el lugar, le hizo retirarse o enfrentarse a una eventual detención”.

“Esta circunstancia, pudo incluso haber entorpecido el adecuado desarrollo de la diligencia más crucial que ha sido dictada en la causa y la que será verdaderamente más esclarecedora, para saber qué es lo que pasó con Anna Cook. Mostró una falta de respeto por una voluntad de no colaboración suficientemente expresada tanto por Kattia como por sus abogadas en múltiples ocasiones”, enfatizan.

Por todo lo anterior, el equipo recalca que este podcast no representa a la familia debido a que hablan de la muerte de Anna sin haber compartido información relevante para el caso con su madre y sin concurrir voluntariamente a prestar declaración y aportar antecedentes “como debieron haberlo hecho” si realmente tenían en su poder un material tan decisivo.

“No nos representa, porque Fluxá jamás bajó del olimpo donde cree estar para presentarse con Kattia; no nos representa, porque no respetaron el cese de colaboración, insistiendo incluso en un grado que pudo haber puesto en peligro una investigación que supuestamente es tan importante para ellos; no nos representa, porque es indignante que, siendo junio el mes de la disidencias sexuales y siendo Anna Cook una mujer lesbiana, y esto fue la principal causa por la cual- incluso en la muerte- tuvo que experimentar la discriminación que nos ha impedido hasta hoy conocer la causa de su muerte y hacerle justicia”, subrayan.

“Sesgo heterosexual”

El Equipo de Justicia para Anna Cook acusa además un “sesgo heterosexual” de la justicia dado el tratamiento del caso, que tal como otros vinculados a diversidades sexuales y de género etiquetan la causa como “indeterminada en estudio”.

“En los tiempos que corren, la existencia lesbiana de Anna Cook es una reivindicación política más valiosa que nunca. Que no sea el sesgo heterosexual – presentado como una verdad objetiva- el que siga encubriendo las verdaderas razones por las cuales ser lesbiana en Chile es peligroso. Un podcast que pretende ser objetivo e invisibiliza la relevancia que en esta causa tiene el que Anna Cook haya sido lesbiana, simplemente NO NOS REPRESENTA”, adhiere el comunicado.

Por último, la familia condenó “la falta de colaboración” del equipo periodístico tras el podcast (con la familia y el sistema judicial) y “el hostigamiento” de periodistas mandados por Fluxá, quien “sólo aparece al final para posar en las fotos”. Al mismo tiempo, instó a Rodrigo Fluxá, Valentina Millán, Sebastián Palma y Trinidad Piriz (el grupo detrás del podcast) “a dirigirse a la fiscalía y presentar esta misma información de manera oficial (…) nuestro interés se centra en que sean un aporte real al caso y no en la generación de sensacionalismo”.

“Agradecemos a todos aquellos que estén comprometidos con el esclarecimiento de la verdad en el caso de Anna Cook y solicitamos que se respeten los procesos legales establecidos para su correcta investigación”, finaliza el comunicado.