Las razones por las que los gatos prefieren a las mujeres: porque tienen una voz más aguda y suave

Pese a su carácter independiente, los gatos son animales mimosos y, por supuesto, tienen preferencias a la hora de elegir a su humano favorito. Entre felinos y mujeres existe un vínculo afectivo mucho mayor que el que pueden tener con los hombres.

Los gatos y sus tutores se influyen mutuamente, o sea, dependiendo del comportamiento de uno, el otro actúa de una manera determinada. La relación entre los gatos y las mujeres va mucho más allá que un mero vínculo forjado por la alimentación y es mucho más fuerte de lo que se suele pensar.

Las mujeres tienden a interactuar con sus gatos más que los hombres, y en respuesta, los gatos se acercan a las tutoras con más frecuencia e inician contacto con más asiduidad que con los tutores masculinos.

Se pudo determinar que los gatos parecen recordar la amabilidad y devolver ese favor más tarde. Los gatos reaccionan con un comportamiento más vivo y menos rutinario frente a las mujeres extrovertidas, es decir, aquellas que más hablan con ellos.

En este tipo de relaciones, los gatos solo tenían que usar señales sutiles, como un movimiento vertical de cola, para señalar el deseo de un contacto amistoso. A raíz del análisis de personalidad, se llegó a la conclusión de que una de las principales razones para que exista esta química especial es que los animales ven en las mujeres una figura maternal.

La comida se usa a menudo como una muestra de afecto, y la forma en que los gatos y los seres humanos se relacionan con la comida es de naturaleza similar a las interacciones observadas entre el cuidador humano (en general la madre) y el bebé preverbal.

Se sostiene, además, que los gatos prefieren a las mujeres porque tienen una voz más aguda y suave. El sentido del oído de los gatos es mucho mejor y más sensible que el de lo humanos por lo que los felinos a menudo se sienten atraídos por las mujeres que tienen voces más suaves. Esto significa que los gatos encuentran a las voces femeninas más atractivas y menos amenazantes. Esta preferencia se debe a que es posible que los gatos asemejen la voz de las mujeres a la de sus madres felinas.

Por otra parte, se sabe que, tal y como ocurre con los seres humanos, a los gatos y a los perros les caen mejor ciertas personas y animales.

Se consiguió demostrar que las dinámicas que subyacen a las relaciones gato-humano son casi idénticas a los vínculos exclusivos de los humanos

Cuando los gatos y los perros son cachorros, pasan por una etapa muy importante, que se define como etapa de la sociabilidad o etapa sensible en la que quieren conocer todo lo que les rodea y los tutores deben colaborar en que así sea, de una forma amplia y no traumática. Por ello, si se pueden mostrar amistosos con cualquier persona, y con otros animales, o sea si socializan bien durante esta etapa, pierden el miedo a los extraños y forman una personalidad estable y sociable.

Aquellos animales que han sociabilizado mucho cuando cachorros, no suelen tener ningún problema para repartir su cariño entre todo el mundo. Pero muchos animales no han socializado cuando eran bebés o han conocido a muy pocas personas o animales. Esa es la razón por la que forman un vínculo muy especial con ellas, sobre todo con aquella que le dedicó más tiempo durante su infancia.

¿Por qué los gatos prefieren a las mujeres?

Tono de voz: Las mujeres suelen tener un tono de voz más agudo que los hombres, lo cual puede ser más atractivo o menos intimidante para los gatos. Los felinos a menudo responden mejor a tonos suaves y agudos.

Comportamiento y lenguaje corporal: Las mujeres tienden a ser más suaves en sus movimientos y gestos, lo cual puede ser más atractivo para los gatos. Los felinos son muy sensibles al lenguaje corporal, y un comportamiento más tranquilo y cuidadoso puede hacer que se sientan más seguros.

Olfato: Las mujeres pueden usar productos como lociones, perfumes o cremas que pueden tener aromas que los gatos encuentran agradables o curiosos. Los gatos tienen un sentido del olfato muy desarrollado, por lo que el aroma podría ser un factor de atracción.

Interacción y cuidados: Culturalmente, las mujeres han sido asociadas con el rol de cuidadoras, lo que podría llevar a una mayor interacción con los gatos. Si una mujer pasa más tiempo alimentando, acariciando y cuidando al gato, es probable que el gato desarrolle una preferencia por ella.

Empatía y sensibilidad: Algunas investigaciones sugieren que las mujeres pueden ser más empáticas y sintonizadas con las emociones de los animales, lo que podría hacer que los gatos se sientan más comprendidos y, por lo tanto, más inclinados a formar un vínculo.