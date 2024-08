Conoce 5 beneficios para la salud del diente de león y cómo tomar está infusión que cuida el hígado

La infusión de diente de león es una bebida herbal popular conocida por sus múltiples beneficios para la salud. Obtenida de las raíces y hojas de la planta Taraxacum officinale, esta infusión ofrece un sabor ligeramente amargo y terroso que puede ser suavizado con miel o limón. Rica en vitaminas A, C, y K, así como en minerales como el hierro, el calcio y el potasio, la infusión de diente de león es apreciada por sus propiedades diuréticas y desintoxicantes. Se cree que ayuda a mejorar la digestión, promueve la función hepática y reduce la retención de líquidos, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan una alternativa natural para mantener su bienestar general.

¿Qué es el diente de león?

El diente de león es una planta herbácea que crece de forma silvestre en numerosas regiones del mundo. Es considerada por muchos como una “mala hierba”, pero esconde un tesoro que podemos aprovechar.

Su nombre científico es “taraxacum officinale” y posee cualidades medicinales extraordinarias que han sido aprovechadas durante siglos en la medicina tradicional. Ahora podemos seguir disfrutando de ella en forma de té o, para ser más exactos, infusión, ya que esta planta no contiene teína.

Contenido nutritivo del diente de león

La infusión de diente de león es bien conocida por sus propiedades diuréticas y depurativas, además de haber sido utilizada desde tiempos ancestrales como un remedio natural para diversas afecciones. Esta tisana se elabora a partir de las hojas, flores o raíces del diente de león, aportando cada una de estas partes de la planta unos beneficios específicos. Por ejemplo, la infusión hecha con hojas es rica en vitaminas A, C y K, además de contener cantidades significativas de calcio, potasio, hierro y magnesio.

Cuáles son los beneficios a la salud de la infusión del diente de león

El diente de león, reconocido por sus propiedades medicinales, ofrece múltiples beneficios para la salud, entre los cuáles se encuentran:

1. Previene la retención de líquido: al ser un potente diurético, lo que favorece la eliminación de líquidos del cuerpo y ayuda en casos de retención de líquidos e hipertensión.

2. Es rico en antioxidantes: cualidades antioxidantes son significativas, combatiendo los efectos negativos de los radicales libres y contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas.

3. Ayuda a cuidar la salud de los riñones y el hígado: El diente de león es también un aliado para la salud hepática, estimulando la función del hígado y favoreciendo la desintoxicación del cuerpo.

4. Mejora la salud del sistema digestivo: efecto beneficioso en el sistema digestivo, mejorando el apetito y facilitando la digestión, y puede tener un impacto positivo en el control del nivel de azúcar en la sangre.

5. Por último, sus propiedades antiinflamatorias lo hacen útil en el tratamiento de condiciones inflamatorias crónicas.

Cómo preparar la infusión del diente de león

Para preparar la infusión de diente de león, hay que tener en cuenta que mezclaremos la raíz y las hojas. Preparada la mezcla (1-2 cucharaditas), la herviremos junto con 150ml y lo retiraremos del fuego. Tras dejarlo reposar unos 15 minutos, filtraremos la mezcla y lo edulcoraremos a nuestro gusto.

Precauciones:

En caso de piedras o cálculos en la vesícula biliar, consultar con médico naturópata antes de tomar plantas que estimulan la producción de bilis.

No aconsejado en caso de cardiopatía o insuficiencia renal grave.

No aconsejado durante el embarazo y la lactancia.

No aconsejado a niños menores de 12 años.