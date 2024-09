Consentimiento en Fiestas Patrias: Qué son los Puntos Morados y en qué fondas encontrarlos

Esta semana está destinada a la celebración para algunas personas, al descanso o para reunirse en familia y celebrar con seres queridos.

En todas las festividades la ingesta de alcohol suele aumentar, y particularmente durante estas fechas existe un mayor entusiasmo por ello. Según el Gobierno de Santiago “un 65% de los chilenos anticipa un mayor consumo de alcohol en comparación con 2023 debido a la cantidad de días de festejo” y “un 47% beberá, principalmente, en los feriados”.

Es por esto que desde APROFA, organización que trabaja en la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de todas las personas, aseguran que es importante aprovechar situaciones cotidianas, como por ejemplo estas festividades para abordar temáticas en familia que pueden marcar una gran diferencia en las personas. En ese sentido, para este año destacan la importancia de hablar sobre consentimiento.

¿De qué hablamos cuando mencionamos el consentimiento?

“Permitir algo o condescender en que se haga” es la definición de consentimiento. En contextos de consumo de alcohol u otras sustancias, las percepciones y sentidos pueden verse alterados, por lo que es más complejo determinar si existe verdadero consentimiento, tanto para pedirlo como para darlo.

“Cuando hay alcohol de por medio, no podemos estar hablando de consentimiento. Recuerda que el consentimiento se refiere a un ejercicio de afirmación entusiasta que requiere la manifestación de voluntad entre las partes involucradas sin ninguna coerción y de manera voluntaria, expresando su voluntad en acceder, permitir o aceptar algo de forma explícita. Se puede consentir o no en contextos que involucran prácticas sexuales, lo que permite establecer límites y respetar los de las otras personas”, agregaron desde APROFA.

Por último, desde la organización sin fines de lucro recalcaron que en cualquier circunstancia “un ‘no sé’, ‘quizás’ o silencio, es a todas luces un no”.

El consentimiento también aplica a circunstancias no sexuales, es por esto que es importante abordarlo utilizando las oportunidades que da esta fecha. Poder decir que no, si no quieres beber más, comer o bailar, también es un buen punto de partida para ejercer el valor del consentimiento.

Puntos morados en fondas

Por segundo año consecutivo, diversas fondas y celebraciones de Fiestas Patrias contarán con espacios dedicados a la prevención de la violencia de género, Se trata de los denominados “puntos morados” del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Ubicados en diversos lugares públicos de todo el país, los puntos morados tienen como propósito prevenir y generar consciencia respecto a la violencia de género, ofreciendo información y recursos para apoyar víctimas y testigos.

“El consentimiento es un principio fundamental y debe ser claro y explícito. Solo sí es un sí. Es por eso que no podemos permitir que el alcohol o drogas se conviertan en una excusa de comportamientos inaceptables. La seguridad y el respeto hacia todos y todas deben ser la prioridad”, expresó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Región Fechas Fonda Arica 16 y 17 de septiembre Ramadas del Morro 12 de septiembre Espacio solidario (Supermercado Lider) 12 de septiembre GET Fiestas Patrias Tarapacá 17, 20 y 21 de septiembre Fiesta de la Chilenidad Municipalidad de Iquique Atacama 13 de septiembre Fonda Preventiva 17 de septiembre Fondas en el Parque el Pretil Coquimbo 16 y 20 de septiembre Pampilla de Coquimbo Valparaíso 13 de septiembre Fonda Preventiva Viña del Mar 16 de septiembre Fonda Alejo Barrios Metropolitana 16, 17, 20 y 21 de septiembre Fondas del Parque O’Higgins O’Higgins 17 de septiembre Fonda Medialuna de Rancagua Maule 17 de septiembre Fonda de Curicó en Alameda 16 de septiembre Fonda comuna de Linares 20 de septiembre Fonda comuna de Pelluhue Ñuble 12 de septiembre Mercado de Chillán 17 de septiembre Fiesta de la Chilenidad Plaza de Armas de Chillán Biobío 12 de septiembre Terminal de Buses Collao 17 de septiembre Fonda Concepción y Coronel 17 de septiembre Punto Morado en Tomé 18 de septiembre Desfile Fiestas Patrias Tucapel 18 de septiembre Ramadas de Santa Juana La Araucanía 16 de septiembre Fondas Parque Isla Cautín Los Ríos 17 de septiembre Centro de Ferias Parque Saval Valdivia 17 de septiembre Ramadas Parque Municipal La Unión 18 de septiembre Fiesta Club Social en Paillaco Feria costumbrista de Corral 19 de septiembre Fiesta de juegos populares en Estadio Municipal de Paillaco Los Lagos 12 de septiembre Operativo diurnoTerminal de buses Puerto Montt Cruce fronterizo Cardenal Samoré 13 de septiembre Fonda de Seguridad Osorno y Puerto Montt 13 de septiembre Operativo nocturno 16 de septiembre Fonda Parque la Paloma Puerto Montt Aysén 17 de septiembre Fonda Coyhaique Magallanes 13 de septiembre Fonda Preventiva (Gobierno en Terreno) 17 de septiembre Fiesta Criolla Parque María Behety

Revisa más detalles aquí.

*Si durante Fiestas Patrias eres víctima o presencias un acto de violencia en contra de alguna mujer, puedes llamar al 133 o 149 de Carabineros; o al 134 de la PDI. Además, SernamEG –al igual que durante el año- mantendrá su atención activa en casos de violencia extrema.