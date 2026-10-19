Cáncer de mama en Chile: actividades solidarias buscan apoyar a mujeres que enfrentan la enfermedad

Durante octubre se realizarán encuentros con mujeres que viven con la enfermedad o la han superado, además de actividades solidarias para recaudar fondos.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, distintas iniciativas en Chile buscan visibilizar la enfermedad, acompañar a pacientes y promover la importancia de la detección temprana.

Entre las actividades programadas destaca un festival de canotaje que se desarrollará entre el 23 y el 25 de octubre, con la participación de mujeres chilenas que han enfrentado o que actualmente viven con cáncer de mama.

El encuentro forma parte de una agenda impulsada por The Estée Lauder Companies, que también contempla un campeonato de golf solidario, cuya recaudación se destinará a una fundación, y una jornada que reunirá a pacientes y colaboradores de la compañía.

Diagnósticos en mujeres jóvenes: un desafío para la investigación

Uno de los focos de la campaña de este año es el cáncer de mama de aparición temprana. Según cifras difundidas por la compañía, los diagnósticos en mujeres menores de 45 años aumentaron un 11% entre 2012 y 2022. A su vez, apenas el 0,6% de los fondos destinados a investigar esta enfermedad desde 2020 se habría enfocado en mujeres jóvenes.

En este contexto, se anunció una iniciativa internacional de investigación que contempla US$15 millones durante cinco años, en colaboración con la Breast Cancer Research Foundation (BCRF).

El proyecto reunirá a científicos de distintos países para estudiar los factores biológicos asociados al cáncer de mama de aparición temprana. Su objetivo es avanzar en la evaluación del riesgo, la prevención, el diagnóstico y los tratamientos.

Especialistas destacan, además, la importancia de mantener la atención sobre la salud mamaria durante todo el año. Entre las recomendaciones mencionan conocer los antecedentes familiares, identificar cambios en las mamas y realizarse los exámenes de detección indicados según la edad y los factores de riesgo.