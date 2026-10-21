Brasil aprueba hasta seis meses de baja remunerada para víctimas de violencia machista

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha aprobado una medida que permitirá a las mujeres víctimas de violencia machista que necesiten dejar temporalmente su empleo recibir un subsidio durante un máximo de seis meses.

Para acceder a esta prestación bastará con una resolución judicial, sin necesidad de someterse a una revisión médica.

Durante un acto celebrado en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Lula firmó una resolución incluida en la ley “Maria da Penha” contra la violencia de género. La medida busca eliminar el peritaje médico, un trámite que hasta ahora podía retrasar o incluso impedir que las víctimas accedieran al subsidio.

La dependencia económica frena las denuncias

La decisión se produce después de que la Corte Suprema de Brasil estableciera que las víctimas de violencia machista obligadas a causar baja en sus empleos tienen derecho a recibir una compensación que, durante los primeros 15 días correrá a cargo del empleador y, a partir de entonces, será asumida por el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

En el caso de otras mujeres aseguradas, por ejemplo trabajadoras autónomas que cotizan individualmente, será el propio instituto quien asuma el subsidio desde el inicio; y, cuando éstas no estén aseguradas, serán su estado o municipio quienes se hagan cargo del pago previa decisión de un juez.

Sin periodo mínimo de cotización

Según indicó el abogado general del Estado, Jorge Messias, la principal razón por la que las mujeres no llegan a denunciar a sus maltratadores es la dependencia económica, por lo que tras la aprobación de esta medida: “Ninguna mujer más tendrá que elegir entre su seguridad y llegar a fin de mes”, manifestó.

Según la decisión de la Corte Suprema, no se exigirá un periodo mínimo de cotización para reclamar el subsidio y, tras la firma de la medida, el Instituto de la Seguridad Social tendrá 15 días para concretar cómo se administrará de manera prioritaria y anónima.