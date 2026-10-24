María Soledad Acevedo marca un hito al convertirse en la primera mujer general del Ejército

La oficial fue ascendida a general de brigada tras 32 años de servicio en la institución. Como parte de la conformación del Alto Mando 2027, asumirá la Dirección de Finanzas del Ejército.

El Ejército de Chile concretó un hito en sus 216 años de historia al anunciar el ascenso de la coronel María Soledad Acevedo San Martín, quien se convirtió en la primera mujer en alcanzar el grado de general de brigada en la institución.

La designación se enmarca en la conformación del Alto Mando para 2027 y en la definición de los oficiales que integrarán el Cuerpo de Generales durante el próximo año. Acevedo, quien suma 32 años de servicio militar, asumirá nuevas responsabilidades en la estructura institucional.

Desde el Ejército destacaron que su ascenso le permitirá asumir “exigentes responsabilidades”.

Tras conocerse su nombramiento, la nueva general de brigada manifestó que “para mí es un orgullo, de recibir esta responsabilidad tan grande que me entregó la institución y la confianza del mando”.

Asimismo, añadió que “durante mis 32 años de carrera he trabajado con profesionalismo y ahora que asciendo al grado de General de Brigada, reafirmo una vez más mi compromiso con la institución, que me ha entregado todo para desarrollarme y aportar a la sociedad”.

En esa misma línea, destacó que “estoy orgullosa de vestir el uniforme militar y espero estar a la altura de este compromiso profesional, donde además represento a todas las mujeres del Ejército, coronando una trayectoria que iniciaron aquellas mujeres de hace 52 años, en la Escuela Femenina Militar”.

Una carrera de 32 años en la institución

Antes de su ascenso, Acevedo se desempeñaba como jefa de la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército (Jeafosale), organismo dependiente de la División de Salud institucional.

Con su incorporación al Alto Mando 2027, asumirá como directora de Finanzas del Ejército, cargo que ejercerá con su nuevo grado de general de brigada.

La oficial es ingeniera politécnica militar y ha desarrollado distintas funciones a lo largo de su carrera. Entre ellas, se cuentan labores en la División Logística del Ejército, la dirección de la Central Odontológica y la jefatura del Departamento de Finanzas de la División de Salud.

En el ámbito personal, está casada con un exoficial de Carabineros y es madre de un joven de 20 años, quien cursa el segundo año de formación en la Escuela de la Policía de Investigaciones (PDI).

Su ascenso marca un precedente en la historia del Ejército chileno, al convertirse en la primera mujer en acceder al generalato de la institución.

Los cambios en la estructura del Alto Mando 2027

Junto con el nombramiento de Acevedo, el Ejército informó la nueva composición de su Alto Mando para 2027, cuya conformación fue aprobada por el Presidente de la República, José Antonio Kast.

Según el comunicado oficial, tres generales de brigada ascenderán al grado de general de división: Pablo León Gould, Ricardo Duarte Machuca y Javier Abarzúa Dasse.

Además, otros 11 coroneles fueron promovidos a generales de brigada. Junto a María Soledad Acevedo, la nómina incluye a Luis Cámpora Oñate, Felipe Jofré Letelier, Pablo Lizama Pieper, Patricio Zamora Chaparro, Rodrigo Álvarez Arellano, Jaime Fernández Wickel, Carlos Báez Jaime, Óscar Tacussis Miranda, Martín Mujica de la Barra y Christian Barros Cruzat.

En paralelo, la institución anunció que 11 oficiales generales dejarán sus cargos. Entre ellos se encuentran los generales de división Rodrigo Marchessi Acuña, Sebastián García-Huidobro Elzo y Juan Van de Wyngard Véliz.

A la lista se suman los generales de brigada Gianfranco Cassinelli Gorigoitía, Ricardo Merino González, Eduardo Candia Ogaz, Eric Fuentes Maturana, Luis Espinoza Villalobos, Francisco Silva Terán, Patricio Valdivia Vergara y Jorge Hinojosa Riquelme.

El Ejército explicó que estas salidas obedecen a distintos motivos, entre ellos renuncias voluntarias, el término de la carrera militar y las necesidades institucionales.

Continuidad en los principales cargos de mando

En cuanto a la distribución de las principales responsabilidades, el general de división Pedro Varela Sabando continuará al mando del Ejército, mientras que Guillermo Altamirano Campos se desempeñará como jefe del Estado Mayor General de la institución.

Por su parte, Ricardo Duarte Machuca asumirá como contralor del Ejército. En tanto, Pablo León Gould estará a cargo de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana y del Comando de Industria Militar e Ingeniería, mientras que Javier Abarzúa Dasse encabezará el Comando Conjunto Norte.

La estructura del Alto Mando 2027 estará integrada por 47 oficiales generales distribuidos en 46 cargos o destinos, tanto en organismos nacionales como internacionales. Entre estos últimos se encuentra la Misión Militar de Chile en Estados Unidos.

Finalmente, el Ejército felicitó a los oficiales ascendidos y destacó que sus nuevas funciones implican mantener el compromiso de responder a la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.