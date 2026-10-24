El fin del tratamiento contra el cáncer de mama no significa necesariamente que todas sus consecuencias desaparezcan. Para muchas mujeres, la recuperación también implica abordar molestias físicas, adaptarse a cambios en la imagen corporal y recibir apoyo emocional durante una etapa que puede presentar necesidades distintas a las del proceso oncológico inicial.

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, estas experiencias ponen de relieve la importancia de una atención integral que considere no solo la enfermedad, sino también la calidad de vida de las mujeres después del tratamiento.

Las secuelas físicas y emocionales después del tratamiento

La recuperación puede involucrar el cuidado de las cicatrices, la recuperación de la movilidad y el manejo de síntomas que afectan la vida cotidiana. También puede requerir acompañamiento para afrontar los cambios en la imagen corporal y las inquietudes que surgen durante esta etapa.

La evidencia científica ha abordado estas necesidades. Un estudio multicéntrico publicado en 2023 en la Revista Brasileira de Cancerologia evaluó la calidad de vida de 125 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama atendidas en tres hospitales públicos de Chile.

La investigación identificó aspectos relacionados con el funcionamiento emocional, el dolor, el insomnio y los síntomas en la mama y el brazo. Entre sus conclusiones, destacó la necesidad de fortalecer los planes de atención y facilitar el acceso a rehabilitación durante el proceso de recuperación.

Estos resultados muestran la relevancia de considerar las distintas dimensiones del bienestar después del tratamiento, especialmente cuando persisten síntomas físicos o dificultades emocionales que pueden afectar la calidad de vida.

Qué apoyo contempla Chile para la recuperación del cáncer de mama

En Chile existen herramientas institucionales para responder a algunas de estas necesidades. El Plan Nacional de Cáncer 2022-2027 del Ministerio de Salud contempla la rehabilitación oncológica en distintas etapas de la atención.

A esto se suman las garantías GES para el cáncer de mama, que incluyen prestaciones como atención psicológica, intervenciones psicosociales y atención kinesiológica, de acuerdo con las indicaciones y condiciones clínicas de cada paciente.

Estas prestaciones permiten abordar distintas necesidades durante la recuperación, desde el funcionamiento físico hasta el bienestar emocional. Sin embargo, el tipo de atención requerida depende de cada caso, por lo que es importante contar con orientación profesional para identificar los apoyos pertinentes.

Reconstrucción mamaria, cicatrices e imagen corporal

Los cambios físicos posteriores al tratamiento pueden influir en la forma en que las mujeres viven su recuperación. Las cicatrices, las modificaciones en la apariencia corporal y las alternativas de reconstrucción mamaria pueden formar parte de este proceso, aunque no todas las pacientes tienen las mismas necesidades ni viven estas experiencias de igual manera.

Por eso, el acompañamiento debe considerar las preferencias, los tiempos y las inquietudes individuales. La orientación profesional puede ayudar a resolver dudas sobre las alternativas disponibles y a abordar las consecuencias físicas y emocionales de la enfermedad sin establecer una única forma de vivir la recuperación.

Para Lorena Araos Contador, gerente nacional de Ventas Medical Surgical de Solventum, la prevención y la detección temprana son fundamentales frente al cáncer de mama, pero también es importante que las mujeres cuenten con espacios de confianza donde puedan expresar sus inquietudes y recibir orientación.

“Comprender sus necesidades, respetar sus tiempos y considerar su bienestar físico y emocional también es parte del cuidado, porque la recuperación merece una mirada integral y centrada en cada persona”, señala Araos.

Por qué es importante hablar del bienestar después del cáncer de mama

Ampliar la conversación sobre el cáncer de mama permite visibilizar las necesidades que pueden aparecer una vez finalizado el tratamiento. La recuperación puede requerir seguimiento, rehabilitación y acompañamiento, además de información clara sobre las alternativas de atención disponibles.

En ese contexto, reconocer las secuelas físicas y emocionales contribuye a que el bienestar posterior al tratamiento también forme parte de la conversación sobre la enfermedad. Facilitar el acceso a información, rehabilitación y apoyo profesional permite responder a las necesidades particulares de cada mujer y acompañar su recuperación de manera integral.