El ojo seco afecta a 2 de cada 3 mujeres con menopausia pero aún sigue infradiagnosticado

Especialistas alertan del infradiagnóstico de algunos síntomas asociados a la menopausia, como el ojo seco, que afecta a casi 2 de cada 3 mujeres, pero solo 1 de cada 4 está diagnosticada.

Así figura en un estudio de la clínica ginecológica Dexeus Mujer, publicado en la revista ‘Menopause’, que hace énfasis en el infradiagnóstico de síntomas y dolencias relacionadas con este proceso natural de las mujeres, del que se celebra mañana, 18 de octubre, su Día Mundial.

El estudio detalla que muchos síntomas asociados a la menopausia, como la sequedad ocular o la pérdida de la fuerza de agarre manual se atribuyen al envejecimiento y no se abordan de forma habitual en las consultas de ginecología.

Un problema infradiagonisticado

“Los resultados sugieren que se trata de un problema infradiagnosticado cuando podría detectarse desde la consulta ginecológica para facilitar su tratamiento o derivación al especialista, especialmente si existen otros síntomas, como la sequedad genital”, ha explicado el responsable de la Unidad de Menopausia de Dexeus Mujer, Pascual García Alfaro.

Para la mayoría de las mujeres, la menopausia viene marcada por el fin de la menstruación, o periodo menstrual, que a su vez se debe a la pérdida de la función folicular de los ovarios, en que dejan de liberar óvulos para que sean fecundados.

El síndrome del ojo seco

Entre los síntomas más comunes derivados de la menopausia se encuentra el síndrome del ojo seco (Dry Eye Disease, DED), una patología que puede causar irritación, enrojecimiento, sensación de quemazón, fotofobia o visión borrosa y afectar a actividades cotidianas como leer, conducir o trabajar con pantallas.

Según este estudio, el 64 % de las mujeres en menopausia o perimenopausia (periodo previo, desde la primera vez que se observan cambios en el ciclo menstrual hasta un año después del último periodo) presenta síntomas compatibles con ojo seco, pero solo 1 de cada 4 había recibido un diagnóstico previo.

Otro síntoma infradiagnosticado asociado a la menopausia y que afecta a cerca del 70 % de mujeres que la padecen, es la xerostomía o sequedad bucal, que puede causar ardor, dificultad para tragar, saborear o hablar, y afectar a la calidad de vida.

Asimismo, la pérdida de fuerza muscular, incluida la fuerza de agarre, es otro efecto poco conocido de la menopausia que puede acabar dificultando tareas cotidianas y que no se suele valorar en consultas.

Menopausia y sequedad vaginal

La menopausia también afecta a la sexualidad: la sequedad vaginal, la falta de lubricación y de elasticidad de los tejidos de la zona vulvar y genital derivados del síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) tienen un impacto en el bienestar íntimo y la vida sexual.

El SGM, que sufren un 90 % de las mujeres postmenopáusicas, suele implicar cambios anatómicos y funcionales genitales y urinarios debidos al déficit de hormonas como los estrógenos o los andrógenos.

Además, otros cambios como la disminución del deseo o sentir dolor durante las relaciones sexuales se han normalizado y pocas mujeres saben que existen tratamientos para mejorar su bienestar íntimo y su vida sexual.

Según Dexeus, la mayoría de las mujeres no consultan estos problemas y tampoco conocen qué terapias existen para poderlos tratar.