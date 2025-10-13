Artista Ali Queen participó en FestiValiente, show de talentos animado por Amandancer

El pasado sábado la artista Ali Queen estuvo presente en el El FestiValiente, el show de talentos que invita y reúne a las infancias, y que, en esta cuarta edición, tuvo como animadora oficial a la destacada comunicadora y bailarina, Amandancer.

La jornada estuvo llena de arte, cultura y mucha equidad y se realizó en la Casona Grande del Adulto Mayor, en el Parque Quinta Normal, en Santiago, en la Región Metropolitana.

La música y la entretención, desde las 15:00 horas, estuvo cargo de Guaypes Club, Ali Queen, Murga Corre Vuela y otras niñas y niños que mostraron su talento frente al público santiaguino.

La energía de Amanda, conductora de “¿Qué sucede?” de TVN en NTV Chile, estuvo presente en el escenario con malabaristas, show de talentos y talleres en vivo.

Apadrinada

Ali Queen, de tan sólo 10 años de edad, es una artista emergente, apadrinada por los exponentes del género urbano chileno Loyaltty y MartinWhite.

En la instancia, Ali Queen cantó “Choco Choco Lala” y su nuevo estreno en exclusiva “Huellas en el Corazón”, canción sobre los animales en el marco del Día Internacional de la Niña y Mes de los Animales.

“La verdad es que estoy súper contenta. Este evento ha estado de muy buen ánimo. Esta es la cuarta edición del FestiValientes y estoy muy emocionada. Además que estoy animando con mi compañera Maca lo hemos hecho súper bien y también estuvimos con el show de talentos”, dijo Amandancer.

“Ali Queen es muy seca. Me gustó mucho”. Consultada sobre si le gustaría ser su coreógrafa, respondió “sí, sí me gustaría, Me gustaría trabajar con ella”.

Por su parte, al ser consultada Ali Queen sobre qué se siente estar en este evento tan importante para las infancias, respondió que “bien, bacán. Voy a cantar. Voy a interpretar la próxima canción que se viene en mi canal y otra que ya salió que fue mi primera canción: ‘Choco Choco Lala’ y el próximo estreno ‘Huellas en el Corazón’”.

Además, este último lanzamiento va con un mensaje a los animalitos, para “que adopten a los animales; a que les ayuden y así. Eso es hermoso. Precioso”.

Link de Spotify de Ali Queen: https://open.spotify.com/intl-es/artist/3PbJYNpNx2i70knQx7pQL9

Link de YouTube de Ali Queen: https://www.youtube.com/watch?v=aJ0bgsqj-cY

Link de TikTok: https://www.tiktok.com/@aliqueen.oficial