Directora de programación de Teatro Mori: “Chile tiene un sello de teatro político muy bueno”

Con más de dos décadas de trayectoria y cuatro salas activas en Santiago, Teatro Mori cerró un 2025 marcado por la diversidad programática, la recuperación de públicos tras la pandemia y un fuerte compromiso con la creación artística y la experiencia colectiva. Así lo explica Andrea Pérez de Castro, directora de programación del espacio.

“Mi trabajo ha sido esencialmente ir armando y articulando una cartelera artística y una programación artística que tenga que ver con nuestros espacios”, señala Pérez de Castro, destacando que uno de los sellos del teatro ha sido construir líneas curatoriales diferenciadas según cada sala.

“No es lo mismo la programación de Mori Recoleta que la de Mori Vitacura, claramente, porque los públicos son diversos. Yo siempre digo que tenemos un amplio arco programático”, agrega.

Esa amplitud se traduce en una cartelera que va “desde comedias comerciales a teatro más de vanguardia, más de investigación”, junto con una programación permanente para niños, niñas y adolescentes, foco que, según la directora ha estado presente desde los inicios del teatro.

Durante 2025, ese enfoque dio resultados concretos: “Estamos cerrando un año bien interesante con una programación artística bien variada, pero que también nos trajo una gran cantidad de público”.

La programación reciente ha incluido desde experiencias inmersivas, como La Gaviota en Mori Bellavista, hasta montajes que dialogan directamente con problemáticas sociales actuales. Obras como La Nona o Aquí me bajo yo abordan temas como la vejez, las pensiones y el cuidado del adulto mayor. “Hay una mirada que el teatro tiene que reflejar y es importante”, sostiene. “Son temas políticos muy contingentes”.

Para Pérez de Castro, el teatro chileno mantiene una tradición crítica y socialmente activa: “Chile tiene un sello de teatro político muy bueno”. En ese sentido, subraya que la cartelera debe resonar con el momento histórico: “Hay obras que siempre tienen un diálogo con lo que está sucediendo con la gente. El teatro es un reflejo de muchas situaciones”.

