Teatro Mori celebra el fin de año con una cartelera renovada y para todos los públicos

Con estrenos, despedidas, montajes familiares y destacados nombres del humor, Teatro Mori cierra el 2025 con una programación que abarca todos los géneros y públicos.

La oferta —distribuida en sus sedes de Bellavista, Recoleta, Parque Arauco y Vitacura— da cuenta de la vitalidad que el espacio ha sostenido durante sus dos décadas de existencia, reforzando su presencia como uno de los polos escénicos más diversos de la capital.

Este mes inicia con el estreno de “Des información” (del 4 al 13 de diciembre, Mori Bellavista), una obra que explora el amor, la violencia y los vínculos en un mundo saturado de imágenes. Bajo la dirección de Omar Morán Reyes, la pieza —inspirada en “Amor e información” de Caryl Churchill— despliega un elenco de identidades diversas para reflexionar sobre la inmediatez, el vacío y la necesidad de conexión en la era digital.

A esto se suman las últimas funciones en Mori Vitacura de “Divorciados 2.0” (hasta el 6 de diciembre) y del musical familiar “Alicia, el musical de las maravillas” (7 de diciembre). Además, Mori Recoleta recibirá una única función de “Piluchas” (12 de diciembre), espectáculo revisteril que, entre sketches humorísticos y números burlescos, ofrece una entretenida experiencia inspirada en el humor blanco y ligero de las revistas y programas de antaño.

El humor también ocupa un lugar central con dos comediantes que convocan multitudes. En Mori Parque Arauco, Stefan Kramer presenta nuevas funciones de “Kramer Íntimo” (3, 10 y 17 de diciembre), una conversación escénica donde revisa su trayectoria, sus obsesiones y las crisis que han moldeado su vida y su arte.

Mientras que en Mori Vitacura, Felipe Izquierdo vuelve con “Soy el único que no me conozco” (7 y 21 de diciembre), un show que mezcla ironía, conspiraciones y observación cotidiana para indagar —con su habitual agudeza— en la forma en que las personas interpretan la realidad.

Diciembre también marca la despedida de tres aplaudidos montajes que por éxito de público extendieron sus temporadas. En Mori Parque Arauco, “Reunión de Apoderados” (hasta el 12 de diciembre) mantiene su ritmo de funciones con una comedia que expone tensiones ideológicas, prejuicios de clase y conflictos parentales a partir de un misterioso robo escolar.

En la misma sala, “Aquí me bajo yo” (hasta el 12 de diciembre) ofrece un drama íntimo sobre el envejecimiento, el derecho a decidir, y los quiebres y reencuentros familiares, protagonizado por Jaime Vadell, Rodrigo Bastidas y Milena Bastidas.

En Mori Vitacura, “Antes” (12 y 13 de diciembre) presenta sus últimas funciones del año. Inspirada en la trilogía de Richard Linklater, la obra —con Juanita Ringeling y Gabriel Urzúa— sigue a dos personas que, a lo largo de veinte años, se encuentran, se pierden y vuelven a preguntarse qué habría pasado si sus decisiones hubieran sido otras.

Especial de Navidad en Teatro Mori: espectáculos familiares para celebrar

Este mes también presenta un especial de Navidad con tres producciones familiares que combinan humor, imaginación y espíritu festivo. En Mori Bellavista, “Elfas de navidad y la estrella de los deseos” (del 19 al 21 de diciembre) sigue a un grupo de elfas que, tras descubrir un misterioso sabotaje, deben unirse para salvar la visita de Santa. Con música, humor y una puesta en escena dinámica, la obra invita a reflexionar sobre el trabajo en equipo y la magia de creer.

En Mori Recoleta, “La Suite de Cascanueces” (18 y 19 de diciembre), interpretada por el Ballet de Arte Moderno, despliega una versión luminosa del clásico navideño. La propuesta recorre el Reino de las Nieves y el Reino de los Dulces con una coreografía elegante y un diseño visual que realza la música de Tchaikovsky, ofreciendo un viaje encantador para públicos de todas las edades.

En Mori Vitacura, “Los duendes y un regalo para Santa” (20 y 21 de diciembre) revisita la tradición navideña desde el humor y la ternura. El montaje sigue a un grupo de duendes empeñados en preparar el regalo perfecto para el Viejito Pascuero, mientras descubren que la verdadera magia no está en la perfección del obsequio, sino en el cariño que se comparte y en la alegría de crear juntos.

Con esta programación especial, Teatro Mori despide el 2025 celebrando la diversidad de su cartelera y el encuentro con el público. Las entradas para todas las funciones están disponibles en Ticketmaster y en boleterías.