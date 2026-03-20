Jorge Baradit renunció al directorio del Parque Cultural de Valparaíso

El escritor Jorge Baradit anunció su renuncia al Parque Cultural de Valparaíso.

“No era lo correcto seguir bajo la autoridad del nuevo gobierno”, expresó Baradit en sus redes sociales.

El autor aseguró que en un arco de sólo ocho meses, el equipo encabezado por Abel Gallardo y la directora ejecutiva, Valentina Gallardo, logró estabilizar financieramente una institución que en junio de 2025 no tenía dinero ni siquiera para los sueldos; logró reestablecer la relación con el Consejo de Defensa del Estado, ordenar los recursos para frenar a la mitad la creciente deuda con la banca, comenzar un proceso de organización institucional que seguirá su desarrollo e iniciar otro proceso que debería culminar con la creación de un área de recursos propios.

Te podría interesar:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Baradit Morales (@baradit)



“Trabajamos colectivamente en dotar de una misión y una visión apropiada a los nuevos tiempos y se realizó la primera negociación colectiva de la historia del PCdV, iniciada por el sindicato y llevada a término en diálogo y buena onda. Todo esto sin detener la programación, con la colaboración del equipo de trabajadores del Parque que siguieron moviendo su funcionamiento”, aseguró.

“También logramos llevar a término un proceso técnico de selección transparente de un Director Ejecutivo que, tras meses de conversaciones y la intervención de una consultora externa, arrojó el nombre de Andrés Soffia como la autoridad que asumirá el próximo 1 de abril”.

Baradit aseguró que fueron meses intensos que le dejan muchas tareas identificadas o avanzadas a la nueva administración.

“A diferencia de la distancia con que los directorios, en general, se relacionan con sus instituciones, nosotros trabajamos, ad honorem, todas las semanas, incluso sábados, en permanente contacto con las problemáticas y decisiones que nos requerían. No estuvo exento de choques internos y una prensa maletera, pero estoy muy orgulloso de lo que logramos”, finalizó.